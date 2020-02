Ford Ranger 2020: Picape terá oferta especial para produtores rurais

A Ford deu uma mostra completa da nova Ranger 2020 no Show Rural Coopavel, primeira grande feira agropecuária do país, em Cascavel, PR, em que esteve presente nos dias 3 a 7 de fevereiro. Uma boa notícia foi a oportunidade que o estande da marca ofereceu: além de test-drive, a Ford deu uma oferta especial para venda direta a produtores rurais, a partir de R$113.900 na versão XL 2.2 4×4 cabine dupla.

A Ford Ranger é a única da categoria que oferece as tecnologias de frenagem autônoma com detecção de pedestres, reconhecimento de sinais de trânsito, faróis baixos de xênon com luzes diurnas de LED, piloto automático adaptativo e sistema de permanência em faixa.

Ela conta com a opção de dois motores diesel da família Duratorq, o 3.2 de cinco cilindros, com 200 cv, e o 2.2 de 160 cv, com desempenho forte e confiável. Toda a linha vem de série com controle eletrônico de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, controle automático de descida, assistência de frenagem de emergência, luzes de emergência em frenagens bruscas, controle de oscilação de reboque e os exclusivos sistemas anticapotamento e de controle adaptativo de carga (AdvanceTrac). Nas versões 4×4 há também diferencial traseiro blocante eletrônico.

Desde a versão 2.2 XLS, a Ranger é equipada com ar-condicionado digital de duas zonas, central multimídia SYNC 3 com tela de 8 polegadas, painel configurável com duas telas de 4,2 polegadas, sete airbags, câmera de ré e rodas de liga leve de 17 polegadas.

A versão XLT 3.2, com tração 4×4 e transmissão automática, traz ainda bancos de couro, sensor de chuva, monitoramento individual de pressão dos pneus, faróis automáticos, estribos plataforma e detalhes cromados. A topo de linha 3.2 Limited inclui faróis baixos de xênon com luz diurna de LED, farol alto automático, acesso sem chave e botão de partida Ford Power, tampa traseira com travamento elétrico e rodas de 18 polegadas com acabamento exclusivo

“Os visitantes da Coopavel podem conhecer essas e outras novidades da Ranger 2020 e entender por que ela é a picape que conquistou todos os prêmios do mercado desde o lançamento”, diz Fabrizzia Borsari, gerente de Marketing de Picapes da Ford.