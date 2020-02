Salão Internacional de Automóvel 2020 é confirmado pela organização

A Reed Exhibitions, maior organizadora de eventos do mundo e responsável no Brasil pelas grandes mostras da cadeia automotiva, como Fenatran, Movimat, Salão Duas Rodas, Automec e Expo Fenabrave, informa que o Salão do Automóvel 2020 está atraindo vultosos investimentos. Nesta edição, o Salão terá quatro grandes pilares: evolução, tecnologia, mobilidade e entretenimento. A organização, atenta às novas necessidades do mercado automotivo, irá introduzir novos conceitos e atrações no Salão. A Reed pretende não só erguer um evento memorável como liderar a renovação dos salões no mundo.

Batizado de “What´s Next”, o aplicativo é uma das atrações do Salão do Automóvel 2020, que será incorporado de forma definitiva ao conceito do evento. Por meio dessa inovação, as marcas automotivas e os principais players de tecnologia e mobilidade do mundo poderão conectar-se aos visitantes em diferentes formatos, como exposição de produtos, apresentação de conteúdo e conceitos, além de novas experiências.

Cada atração do evento terá seu conteúdo reunido em um QR Code, podendo ser imediatamente capturado pelo smartphone do visitante. Mas isso não é tudo. O caminho inverso também irá existir: cada visitante terá um QR Code em seu próprio ingresso. Quando o cliente manifestar interesse em qualquer produto ou serviço (carro, inclusive), ele será “capturado” por aquela marca visitada, gerando imediatamente um lead, que seguirá diretamente para o expositor. Empresas de avaliação de carros, bancos, seguradoras, entre outros, também farão parte dessas ações.

“Essa inovação vai gerar negócios para todos os expositores, inclusive vendas de carros”, comenta Leandro Lara, diretor de Eventos da Reed Exhibitions, ressaltando que caberá a cada expositor a forma de gerenciar essas vendas com suas respectivas redes de concessionárias. A Reed Exhibition estima que mais de 500 mil leads sejam gerados durante os 11 dias de evento.

Não é a primeira vez que o Salão do Automóvel rompe paradigmas. Em 2018, por exemplo, o tema “mobilidade” foi inserido de modo amplo no Salão do Automóvel por meio da criação de inúmeras experiências para os visitantes, como pista de test-drives multimarcas, pistas exclusivas e, também, um circuito específico para veículos elétricos e híbridos. Essa postura de vanguarda será estendida na edição 2020: haverá um maior número de empresas de tecnologia, buscando ampliar a necessária discussão sobre o tema Mobilidade, com novas alternativas e possibilidades de negócios – além de atrações inéditas para os visitantes.

O Salão do Automóvel irá manter seu maior patrimônio – conexão direta entre marcas, produtos e visitantes. E ampliará o destaque para novas tecnologias e o futuro da multimobilidade, a exemplo do que ocorre com a feira norte-americana CES (Consumer Electronics Show). “Temos capacidade para ser uma moderna plataforma que reúne todos esses novos avanços”, destaca Lara.

Além das pistas de test-drives, a organização trabalha com duas marcas para a criação de pistas off-roads, utilizando uma área próxima à São Paulo Expo. Veículos elétricos e híbridos também terão pistas de test-drives específicas, assim como – mais uma novidade – será definida uma pista específica para demonstrações de carros autônomos

Principais categorias do automobilismo terão lugar especial nessa edição e serão apresentados carros de corrida, com algumas demonstrações feitas em pistas. Já os superesportivos ganharão local de destaque, a ser informado brevemente.

