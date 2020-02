Hot Wheels anuncia versão de controle remoto do carro Tesla Cybertruck

Mattel, a fabricante de brinquedos da Hot Wheels, anunciou duas versões com controle remoto do carro Cybertruck, da Tesla. O veículo já está disponível para pré-venda e estará disponível em dois tamanhos: o RC Cybertruck, de escala 1:64, pelo valor de US$ 20, e outro em escala 1:10 (bem maior que o primeiro), custando US$ 400. O produto já está esgotado.

A Cybertruck em tamanho pequeno terá a proporção de 1:64. Esse é o mesmo tamanho tradicional dos carrinhos da Hot Wheels atualmente disponíveis no mercado. Já o tamanho maior terá a proporção de 1:10, maior que o habitual.

Esse modelo desenvolvido pela empresa de Elon Musk conta com faróis e luzes traseiras, além de uma porta traseira telescópica, que desliza para uma rampa de carregamento da base, imitando o veículo original.

Ele também está apto a andar em terrenos acidentados e a parte superior da carroceria é removível, o que permite acessar a bateria interna e o sistema de transmissão.

Para deixar a brincadeira ainda mais engraçada, o modelo maior vem com um adesivo de janela rachada, fazendo alusão à gafe da janela que se espatifou ao vivo durante o evento de apresentação da Cybertruck. Os dois modelos possuem duas velocidades.

As Cybertrucks de controle remoto devem ser enviadas em dezembro de 2020, mas elas possuem tiragem limitada.