Empresa utilizará garrafas PET na produção de bancos de carro

Com estreia mundial prevista para o Salão de Genebra (Suíça), em março, a 4ª geração do Audi A3 terá a opção de banco revestido com material proveniente de garrafas PET recicladas.

De acordo com a montadora alemã, são necessárias 45 garrafas PET de 1,5 litro para forrar cada assento, que segundo a montadora terá a mesma sensação ao toque dos bancos revestidos com tecido sintético convencional.

Ainda de acordo com a Audi, o material das garrafas estará presente também nos carpetes, materiais de revestimento acústico e térmico e no revestimento plástico das laterais do porta-malas.

Além dos bancos, a Audi destaca que cada unidade do novo A3 contribui para a reciclagem de mais 62 garrafas, já que o material plástico reciclado é utilizado também na produção do carpete, no acabamento plástico do porta-malas, nos tapetes e nos isolantes térmicos e acústicos da cabine.