Confira os carros compactos mais vendidos no mundo em 2019

A empresa de consultoria Focus2Move, realizou um levantamento de carros compactos mais vendidos do mundo no ano de 2019, os resultados foram divulgados na última segunda-feira (2).

O primeiro colocado foi o Volkswagen Polo, contabilizando 596.585 unidades vendidas em 2019 , se reerguendo após queda de 17,4% nas vendas em comparação ao ano anterior.

O Volkswagen Polo ocupa a primeira colocação por 4 anos consecutivos e é produzido desde 1975, com 12 milhões de unidades vendidas até hoje. Em setembro de 2017, sua sexta geração foi lançada em todo o mundo.

A segunda colocação foi ocupada pelo Toyota Yaris, que vendeu 414.914 unidades em 2019, e foi seguido pelo Renault Clio, com 316.118 unidades vendidas.

O Chevrolet Onix ocupou a 5º posição como compacto mais vendido do mundo. Além do Brasil e do Mercosul, o modelo está presente na China, México e Oriente Médio, nas carrocerias sedã e hatch, somou 276.675 unidades comercializadas em 2019.

Confira abaixo a lista completa dos 10 modelos compactos mais vendidos em 2019:

1º VW Polo: 596.585 unidades

2º Toyota Yaris: 414.914

3º Renault Clio: 316.118

4º Ford Fiesta: 311.735

5º Chevrolet Onix: 276.675

6º Peugeot 208: 269.110

7º Kia Rio: 259.324

8º Honda Fit: 256.868

9º Honda N-Box: 253.500

10º Citroën C3: 248.501