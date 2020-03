Nova Hilux GR-S chega com novidades à rede de concessionárias Toyota

A nova Hilux GR-S segunda geração chega à rede de concessionárias Toyota de todo o Brasil. Devido ao sucesso da primeira geração, lançada em setembro de 2019, os modelos 2020 chegam ainda mais exclusivos e foram desenvolvidos pela divisão esportiva da marca: a GAZOO Racing. Projetada para uso preferencialmente fora de estrada, como vias de terra e cascalho, o utilitário é o modelo topo de linha da marca.

O novo modelo chega ao Brasil com duas opções de motorização: com um potente motor a diesel de 177 cv a 3.400 rpm e torque de 45,9 kgfm de 1.600 a 2.400 rpm, e a versão V6 a gasolina equipada com o motor 1GR 4.0L V6 24V DOHC, com duplo VVTi de 234 cv, capaz de gerar 38,3 kgfm de torque máximo a 3.800 rpm.

Ambos os modelos utilizam uma transmissão automática de seis velocidades com acionamento sequencial. E mais: esse conjunto proporciona aceleração mais enérgica, com reações mais rápidas, dando à picape um caráter esportivo típico dos veículos que levam a insígnia GR.

Com visual agressivo e detalhes exclusivos, marcas da identidade GAZOO Racing, a nova Hilux GR-S foi desenvolvida para aqueles que buscam dirigibilidade mais emocionante, com respostas mais diretas e precisas, principalmente em altas velocidades, tanto na estrada quanto principalmente fora dela. Para isso, o utilitário, em sua versão a gasolina, teve sua suspensão recalibrada com um novo conjunto de molas e amortecedores monotubo com configuração específica pintados em vermelho, que proporcionam conforto de condução sem afetar a capacidade de carga. A versão diesel também possui o conjunto pintado nesta cor.

As duas novas versões da Hilux GR-S já estão disponíveis na rede de concessionárias Toyota de todo o País em edições limitadas a 400 unidades para o modelo a diesel e apenas 100 unidades para o modelo V6 a gasolina. Os preços sugeridos são R$ 204.990,00 para a Hilux GR-S V6 e R$ 220.090,00 para a Hilux GR-S diesel.

Exterior

O exterior da nova Hilux GR-S apresenta imagem mais esportiva e exclusiva, ao mesmo tempo, mais sofisticada, mantendo o espírito distintivo de outros modelos da marca GAZOO Racing.

Na imagem frontal, o símbolo “GR” é adicionado à grade com o emblema “Toyota”, enquanto o protetor frontal aumenta a robustez do modelo Hilux.

Os detalhes laterais do estilo TGR estão concentrados na área inferior das portas, deixando mais superfície livre nas laterais e na porta traseira, o que contribui para uma imagem mais robusta, sem perder o impulso esportivo do modelo. As maçanetas das portas e os espelhos contrastam com as cores da carroceria, já que são pintados de preto metálico, ressaltando ainda mais a vocação esportiva da picape.

A versão V6 adota um novo estilo de rodas de liga leve exclusivo de 17″, com seis raios angulares, com o mesmo tipo de pneu, de dimensões 265/65 R17 AT. A versão a diesel mantém o design mais robusto e a cor preta das rodas.

Para completar o pacote externo, todas as versões da nova Hilux GR-S contam um novo design de santantônio, com linhas mais dinâmicas e cor cinza de maior contraste. A capota marítima de série completa o conjunto, oferecendo maior funcionalidade.

Interior

O design interno da nova Hilux GR-S combina a esportividade com o conforto característico do utilitário. Os bancos são revestidos de couro preto perfurado com fundo vermelho, em sintonia com as costuras vermelhas dos braços, freio de mão e console central. O estofamento no teto e as colunas na cor preta reforçam ainda mais sua esportividade e as características da marca GAZOO Racing. O toque final fica para o botão de partida, a smart key, a placa numerada, os apoios de cabeça e os tapetes com o logo GR.

Além disso, a nova Hilux GR-S incorpora uma câmera frontal no para-brisa para gravação com qualidade Full HD, ideal para ser usada como meio de segurança e registro, pois permite que seja configurada para gravar continuamente (estilo de câmera de segurança).