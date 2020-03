Museu de carros abre para visitas guiadas virtuais

Fechado até o dia 31 de março devido ao coronavírus, o Petersen Automotive Museum, vai oferecer visitas guiadas virtuais de uma hora pelo acervo de mais de 250 carros.

O Petersen Automotive Museum está localizado em Los Angeles, na Califórnia, Estados Unidos, e é considerado um dos maiores museus de automóveis gerido por uma organização sem fins lucrativos especializada na história do automóvel. O incrível acervo do museu encanta não só fanáticos por carros. No espaço, a história dos veículos sobre rodas é contada com provas reais e modelos históricos, sempre inseridos no contexto da época.

Nos três andares do prédio que abriga as exposições é possível ver o desenvolvimento da indústria automotiva, sempre vinculada à história de Los Angeles. Carros que circularam nas telonas dirigidos por personagens como Batman podem ser encontrados por lá.

Além de clássicos do cinema, exposições com raros exemplares de Mustang, Ford, Cadilac, Ferrari, Pontiac e outros vão deixar os apaixonados por carros absolutamente extasiados. Para dar ainda mais graça ao passeio, há modelos de Hot Wheels, carros movidos a energias alternativas e a evolução das motocicletas. São mais de 150 modelos de veículos clássicos e raros. As exposições permanentes recebem novos modelos todos os anos.

O ingresso para participar das transmissões é de US$ 3 (cerca de R$ 15) e vai ajudar a manter em dia a manutenção da coleção e os funcionários até o retorno normal das atividades.

Além da visita, o museu oferece ao longo do período de fechamento cursos e atividades gratuitas virtuais relacionados a área automotiva. A programação pode ser consultada aqui.