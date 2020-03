Assinatura de carros é nova alternativa da indústria automobilística

Manaus – Ter um carro na garagem deixou de ser hobby ou vaidade e passou a ser necessidade, com o desenvolvimento das cidades e metrópoles ficou cada vez mais caótico o uso de transportes púbicos, mas se você é uma dessas pessoas que não têm interesse em comprar ou financiar um veículo saiba que estamos na era digital e ficou mais fácil ter um carro de todos os tipos pagando pouco. A proposta é as assinaturas de carros desenvolvidas pelas grandes marcas de veículos.

A atividade tem ganhado destaque entre quem busca usar os veículos por temporada, como em viagens, lazer aos fins de semana, para resolver problemas em uma semana agitada ou até para trabalhar por aplicativo.

Como funciona?

O carro por assinatura funciona basicamente como um aluguel do veículo por um longo período de tempo, mas o benefício está nos valores do aluguel. Os contratos costumam durar de seis meses até dois anos e apesar de o carro não ser definitivamente seu você poderá ter ele em sua garagem quando quiser.

Normalmente, as assinaturas são feitas por locadoras e a maioria dos serviços já estão incluídos na mensalidade. Diversas empresas já utilizam o serviço de assinaturas como Moove, Movida, UseCar, Unidas já estão nesse mercado. Além dela, as concessionárias de carros já realizam esses contratos em alguns estados brasileiros.

Vantagem

Adquirir qualquer veículo exige que o proprietário passe por diversas burocracias, mas com a assinatura de carros isso não acontece. A empresa responsável pelo aluguel do carro também se responsabiliza por todos os serviços como:

IPVA, seguro, manutenção e em alguns planos, as empresas oferecem ainda a comodidade de levar e buscar o seu carro para as revisões. Sendo assim, você não precisa se preocupar com nenhum gasto além da mensalidade e da gasolina.

E para os apaixonados por carros, a assinatura tem uma proposta encantadora. A possibilidade de poder trocar de carro e usufruir de um veículo novo todos os anos, basta devolver o carro utilizado por você durante o período do contrato e depois pegar um veículo novo em folha e em alguns casos até 0 km

Em muitos casos, a assinatura pode ser mais vantajosa financeiramente. Ou seja, além de todos esses benefícios, você ainda pode economizar bastante para futuramente investir em outros projetos ou até mesmo em um veículo para chamar de seu.

Desvantagens

Mas se para alguns esse é o método perfeito para outros ele traz algumas desvantagens. Uma delas é o limite de quilometragem, há vários tipos de contratos e em alguns é oferecido preços baratos que limitam o usuário a andar quanto quiser. Ou seja, se você percorrer mais do que o estabelecido no limite do seu plano, pagará um valor por cada quilômetro percorrido. Os valores variam de R$0,33 há R$ 3,00 por km.

Em Manaus

Na capital amazonense, as empresas de aluguel de veículos e concessionarias ainda não desenvolvem a modalidade de assinaturas mas segundo os gerentes de vendas a novidade deve chegar em breve. Mas sem data prevista para o início do serviço.

Quem pode assinar?



O motorista que deseja utilizar a modalidade é preciso ter mais de 18 anos e possuir carteira de motorista. As empresas que oferecem o serviço também fazem uma análise de crédito para confirmar se a pessoa interessada não possui nenhuma restrição financeira, só depois de a análise ser aceita é que o contrato será realizado.

Além disso, também são exigidos alguns documentos:

- Comprovante de rendimento ( contracheque, notas fiscais, últimas faturas do cartão de crédito e últimos extratos bancários);

- Comprovante de endereço;

- Telefone fixo e celular;

- Endereço de e-mail;

- RG e CPF;

- 3 referências comerciais;

- Carteira Nacional de Habilitação.

As informações e valores para a modalidade podem variar de empresa para empresa então é importante pesquisar antes de fazer sua contratação.