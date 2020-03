Renovada, Toyota Hilux 2021 chegará com proposta mais robusta

Manaus - Com previsão de chegar ao Brasil no segundo semestre, a nova versão da picape Toyota Hilux está pronta para estrear em alguns mercados. A única incerteza da chegada ao solo brasileiro é data, devido à pandemia causada pelo novo coronavírus (Covid-19). As únicas certezas, no entanto, é que entre as mudanças que serão adotadas, destacam-se itens como o motor turbodiesel mais potente, retoques no visual e nova central multimídia.



A fim de dar uma ideia de um utilitário mais robusto, a Toyota Hilux da linha 2021 contará com novos detalhes estéticos na parte frontal do veículo. As mudanças serão feitas de formas sutis na grade frontal, no para-choque e nos faróis. A ideia do novo design é dar uma cara de uma pick-up mais atual, algo importante para manter o apelo do modelo no mercado.

Para garantir novo temperamento na sua força, a Toyota Hilux 2021 contará com um motor turbodiesel. O 2.8 passará a ter mais força e menores índices de emissões. Portanto, espere mais que os 177 cv e 42,8 kgfm atuais. E, também, pelo menos uma versão híbrida, pois essa é a nova tendência entre os utilitários dos próximos dois anos, quando as picapes elétricas deverão chegar com força total no sentido mais amplo da palavra.

Android e Apple

No quesito tecnologia embarcada, a central multimídia também terá novidades. Passará a ser compatível com Android Auto e Apple Carplay, algo que estava faltando no utilitário da marca japonesa, assim como um funcionamento mais intuitivo e prático no dia a dia. Depois que estiver atualizada a Toyota Hilux poderá enfrentar as rivais com mais apelo.