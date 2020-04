Leilão de carros online: saiba como funciona e quais os benefícios

Em tempos em que muitas cidades brasileiras estão sob quarentena, devido à pandemia do covid-19, eventos presenciais e aglomerações precisam ser evitados para evitar o contágio com o novo coronavírus, o que está fazendo com que muitas empresas privilegiam o canal online como forma de contato com compradores e de expor os produtos que trabalha.

Até mesmo o mercado de leilões está sofrendo profundas transformações de modo a privilegiar a modalidade online, onde é possível realizar arremates com segurança e conforto sem sair de casa. Já pensou se fosse possível comprar carros seminovos com 10, 20 ou até 50% de desconto em relação à tabela Fipe? Pois, isto não só é possível como tem sido, cada vez, mais popular.

Em algumas situações, é possível fazer excelentes negócios, arrematando um veículo com até 50% em cima do seu valor de mercado. Porém, lucrar com leilões não é tão simples quanto comprar produtos em promoção no supermercado. Para garantir máxima vantagem, é preciso ter conhecimento e cuidado.

A Sato Leiloes, especialista na realização de eventos nesta modalidade com mais de 15 anos de história, tem promovido grandes leilões de veículos online e tira todas as dúvidas sobre como funciona e quais os benefícios do leilão não presencial. Confira:

O que são leilões online?

São um tipo de licitação em que um bem de valor é disposto em concorrência pública ou privada na internet. Seu propósito é gerar um valor mínimo de recursos, a fim de cobrir custos com o evento, eliminar dívidas de multas e financiamento do antigo proprietário ou, simplesmente, liquidar o item.

Assim, durante o período do leilão, o maior lance vence a disputa e arremata o lote. No caso de um leilão online, isso acontece de maneira muito simples, bastando enviar o valor do lance pela plataforma do leiloeiro. Depois, é só esperar.

Como funcionam os leilões de carros online?

O mais importante, antes mesmo de se pensar em enviar um lance em uma disputa, é conhecer o instrumento mais importante do leilão: o edital. Nesse documento, é possível encontrar, em detalhes, todas as informações mais relevantes sobre o lote, o leiloeiro e as regras do leilão.

Portanto, em primeiro lugar, confira, com calma, o edital para evitar possíveis frustrações após o arremate. Todo tipo de leilão precisa dispor de um edital, que deve ser igualmente considerado em um leilão de carros online.

Nesse caso, o edital deve apresentar, entre outras informações, detalhes sobre o estado do veículo e sua origem, valor das dívidas acumuladas (no caso de uma alienação fiduciária), formas de pagamento, além da descrição rigorosa de cada etapa do leilão. Confira a seguir algumas das dúvidas mais comuns que o edital esclarece sobre o funcionamento de leilões de carros.

De onde vêm os veículos?

A maioria dos veículos de leilão de carros online são produtos de apreensão em blitz para regularização fiscal ou da situação de financiamento inadimplente do antigo proprietário — que, por não poder arcar com os custos, teve o automóvel alienado, o qual vai a leilão para cobrir essas dívidas.

Contudo, além desses casos, os veículos também podem ser ofertas de seguradoras que recuperaram esses carros após roubos ou acidentes (leilão de sucata). Montadoras costumam também leiloar veículos com base em alguns critérios. Esse é um dos casos mais oportunos para a compra, já que os veículos de montadoras costumam estar em perfeito estado de conservação.

Quem pode participar?

Qualquer pessoa, física ou jurídica, maior de 18 anos, sem restrição judicial de qualquer natureza, pode participar de um leilão de carros online. Tudo o que se precisa fazer é cadastrar seus dados na própria plataforma do leiloeiro e registrar o interesse em participar da disputa por um lote.

Participar dos leilões da Sato é muito fácil:

1) se cadastre, gratuitamente, em nossa plataforma;

2) confira os lotes disponíveis

3) registre seu interesse em participar de um leilão. Daí, é só enviar seus lances e torcer pelo arremate!

Qual é a forma de pagamento?

O mais comum é o pagamento à vista, principalmente para alguns casos especiais, em que essa condição de pagamento é obrigatória após o arremate. Contudo, a depender do tipo de leilão e do leiloeiro, é possível parcelar o pagamento e, até mesmo, financiar o bem arrematado, por meio dos órgãos competentes.

Como encontrar os melhores leilões de carros online?

Para encontrar os melhores leilões de carros online, antes de tudo, é importante conhecer a história do leiloeiro no mercado e verificar sua reputação entre os participantes. Indicações de amigos e profissionais são boas fontes de informação. Procure saber:

há quanto tempo o leiloeiro atua no mercado;

quantos leilões o leiloeiro já executou;

o que os participantes de leilões de carros online dizem sobre o leiloeiro;

qual o nível de satisfação dos arrematantes de lotes dos leilões executados pelo leiloeiro.

Após essa verificação, procure participar de um leilão online na plataforma do leiloeiro, apenas para assistir à dinâmica dos lances e arremates. Vale, também, avaliar os lotes e a variedade oferecida na plataforma.

Quais as vantagens de comprar um carro em leilão online?

Economia: Comprar um veículo em um leilão de carros online traz uma série de vantagens, especialmente a quem tem estratégias bem pensadas por trás de cada lance. A maior vantagem é esta, que atrai a atenção da maioria dos interessados em participar de leilões: economia.

Mas, lembre-se de que, para aproveitar essa vantagem dos leilões, é fundamental considerar os valores a serem pagos posteriormente, como taxas do leilão, IPVA atrasado, documentação e possíveis reparos. Por isso, no dia de visitação, para conhecer o carro, vale a pena contar com a presença de um mecânico ou funileiro de confiança para avaliar o estado do veículo e estimar custos.

Segurança: A segurança, especialmente quando as negociações acontecem na plataforma de um leiloeiro com boa reputação, é outro fator muito relevante dos leilões de carros online. Todo o processo é assegurado por lei, e, uma vez que se envia o lance vencedor, o direito de propriedade sobre o veículo é do arrematante.

Praticidade: Praticidade é, sem dúvidas, uma das vantagens mais evidentes em participar de um leilão de carros online. Imagine poder comprar um carro seminovo, para uso próprio ou para revenda, tudo sem precisar sair de casa!