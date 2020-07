Empresa faz checklist gratuito dos itens de segurança do veículo

Manaus - A manutenção dos itens de segurança do veículo deve fazer parte da rotina de qualquer motorista e é uma medida que pode salvar vidas. Checar as condições dos pneus, a situação do extintor, lanternas de iluminação e limpadores é uma prática que, além de contribuir para o bom funcionamento do carro, também previne acidentes. Mas nem todos fazem isso. Para chamar a atenção sobre a importância desses cuidados, mesmo na correria do dia a dia, a OILFILTER Delivery realiza blitz educativa, a partir deste sábado (11), com oferta gratuita de checklist dos itens de segurança do veículo.

A ação acontece também nos dias 16, 17 e 18 deste mês, das 8h às 18h, no estacionamento do salão de beleza Claudete Hair Stylist, na avenida Humberto Calderaro, 934, Adrianópolis, onde uma equipe de profissionais especializados estará realizando o checklist. O local escolhido é emblemático, para mostrar que esse serviço pode ser acionado a qualquer hora e em qualquer local. Marcus Vinícius dos Santos, um dos diretores da OILFILTER, explica que a ação tem a finalidade de levar até o cliente a comodidade e a praticidade da manutenção do veículo, até mesmo enquanto cuida da beleza.

Na blitz, caso os técnicos identifiquem a necessidade da realização de algum serviço, como troca de óleo, higienização de ar condicionado, entre outros, o motorista poderá solicitar o orçamento. Os clientes do salão terão 5% de desconto na contratação de qualquer serviço.

A OILFILTER foi inaugurada recentemente, trazendo à Manaus um novo conceito de serviços para a manutenção de veículos por meio de atendimento delivery. Dentre os serviços oferecidos estão troca de óleo, do filtro de ar, de óleo de cabine, higienização de ar condicionado, cristalização de parabrisas, teste de verificação de vida útil da bateria e, se necessário, troca de filtro de combustível. O cliente solicita o atendimento em casa ou onde achar mais conveniente, e em qualquer horário, para a realização do trabalho.

*Com informações da Assessoria