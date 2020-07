Webmotors divulga os carros mais buscados pelos brasileiros

Levantamento do Webmotors Autoinsights, hub de notícias, dados e informações sobre o mercado automotivo, mostra que as marcas mais procuradas na plataforma no primeiro semestre do ano, em todo o território nacional, foram Volkswagen (1), Chevrolet (2) e Fiat (3). Entre os veículos, o mais buscado no período foi o Honda Civic, seguido pelo Toyota Corolla (2) e pelo Volkswagen Golf (3). Já em número de propostas comerciais, comparando com igual período do ano passado, o ranking teve alteração apenas na terceira posição, ocupada pelo Honda Fit, veículo que teve uma queda de 46% em razão dos impactos da crise da Covid-19. Com relação às carrocerias, destaque para a preferência pelos sedãs, com 1,2 milhão de buscas, seguidas pelos hatchbacks (2) e utilitários esportivos (3).



O levantamento indica preferências dos consumidores na jornada online para compra e venda de veículos no primeiro semestre, considerando um estoque total de mais de 450 mil de veículos novos e usados anunciados nas plataformas da Webmotors e 237 milhões de buscas realizadas no período.

Confira os rankings do primeiro semestre de 2020

Marcas mais buscadas na plataforma:

1. Volkswagen

2. Chevrolet

3. Fiat

4. Ford

5. Honda

Modelos mais buscados na plataforma:

1. Honda Civic

2. Toyota Corolla

3. Volkswagen Golf

4. Volkswagen Gol

5. Chevrolet Onix

Carrocerias mais buscadas na plataforma:

1. Sedã

2. Hatchback

3. Utilitário esportivo

4. Picape

5. Conversível

Comparativo entre 1º semestre de 2019 versus 2020

No comparativo entre o primeiro semestre de 2020 com o mesmo período do ano passado, chamou a atenção o aumento do número de buscas nas plataformas da Webmotors. Esse fator é atrelado ao atual cenário causado pela pandemia de Covid-19, em que as pessoas em quarentena dedicaram mais tempo às buscas por carros, apesar dos reflexos no mercado com redução de negócios no período em que as medidas de isolamento social se fizeram presentes, com reflexos na economia.

Considerando o período antes e depois dos impactos da crise global de Covid-19 sobre o setor, o levantamento mostra que os veículos com maior número de propostas comerciais antes das medidas de isolamento foram Honda Civic (1), Toyota Corolla (2) e Honda Fit (3); esse último, no período da Covid-19, teve queda de 46%.

Impactos no período pré e durante a pandemia do novo coronavírus

A Webmotors Autoinsights apresenta também um novo estudo sobre o impacto nas buscas e nas propostas em meio à pandemia do novo coronavírus. Para isso, foram considerados os períodos de 70 dias de 5 de janeiro a 14 de março em comparação a 15 de março a 23 de maio. Os modelos Honda Civic (1), Toyota Corolla (2), Volkswagen Golf (3) e Volkswagen Gol (4) se mantiveram como os modelos mais buscados no site, mesmo apresentando queda no volume de buscas. Diferentemente do ranking do semestre, quem ocupa o 5º lugar é o Volkswagen Jetta. Os modelos que mais receberam propostas comerciais no período pré-Covid-19 foram Honda Civic, Toyota Corolla e Honda Fit e, durante a pandemia, as duas primeiras colocações se mantiveram, com alteração na terceira posição, que passou a ser ocupada pelo Volkswagen Gol.

Considerando apenas esse período, Volkswagen e Chevrolet se mantiveram como as mais buscadas. A Ford subiu da 5ª para a 3ª posição, enquanto a Fiat se manteve na 4ª posição. Já a Honda caiu para a 5ª posição, quando antes era a 3ª mais buscada. Os modelos hatchback se mantiveram como as carrocerias mais buscadas, seguidas pelos sedãs, que ultrapassaram os utilitários esportivos como segunda carroceria mais buscada na Webmotors. Já os carros conversíveis (59%) e as picapes (40%) foram as carrocerias que mais cresceram entre mais buscadas nas Webmotors.

O Volkswagen Gol foi o hatchback que superou o Chevrolet Onix em número de buscas, sendo o carro mais buscado dessa categoria. O Fiat Palio se manteve na 3ª posição, o Fiat Uno subiu da 9ª posição para a 4ª e o Honda Fit caiu da 4ª para 5ª posição. O levantamento não apresentou mudanças entre as cinco picapes mais buscadas, mesmo com o crescimento de 7,8% de buscas da Ford Ranger e queda de 12,5% da Fiat Strada. O mesmo ocorreu para os cupês mais buscados, com destaque para o Porsche 911, que cresceu 40%, e para a Lamborghini Aventador, que cresceu 11%. Já a Mercedes-Benz C180 caiu 7,2% em buscas no período.

Um dos pontos levados em consideração no estudo de desse semestre, , em particular, foi o período de 25 dias antes e depois da abertura das concessionárias do país, em que se registrou aumento de 45% nas buscas e de 25% no envio de propostas por modelos 0 Km após a abertura das lojas de veículos.

Interesse em carros novos e marcas premium têm alta durante a crise

Nesse cenário, uma movimentação que chama a atenção no levantamento do Webmotors Autoinsights é o aumento de 22% das buscas por veículos 0Km comparando o primeiro semestre de 2019 versus 2020, e alta de 7,6% nas buscas por veículos elétricos comparando os períodos de 70 dias antes e depois do início da pandemia. Entre as montadoras, de modo geral e considerando veículos novos e usados, por exemplo, todas tiveram altas significativas nas buscas comparando o primeiro semestre de 2019 versus 2020. A Volkswagen, marca mais buscada no 3período, viu suas buscas crescer 158%; a Chevrolet, que ocupou a segunda posição, mostrou um crescimento ainda maior, em 190%, e a Fiat, terceira, registrou uma alta de 148% nas buscas nesse período. As outras marcas também tiveram alta na procura, como Toyota (125%), Hyundai (85%), Honda (70%), Renault (101%), Ford (79%), BMW (159%) e Land Rover (767%).

O aumento significativo das buscas de veículos de marcas consideradas premium, como BMW e Land Rover está em linha com levantamento do Webmotors Autoinsights realizado em maio, que comparou buscas realizadas no período da quarentena com o período anterior. Os carros conversíveis, por exemplo, tiveram alta de 40% das buscas e de 4% do número de propostas comerciais. Além dessas marcas, outras grifes que registraram crescimento de interesse foram Mercedes-Benz (19%), BMW (5%) e Audi (2%) e, entre os carros mais caros, destaque para a procura pelas picapes Toyota Hilux (13%) e Chevrolet S10 (9%). Os modelos da Mercedes-Benz, nesse período, tiveram um aumento na taxa de conversão em vendas de quase 8%. "Em nossa visão, entendemos que o atual cenário trouxe um fluxo entre pessoas que estão descapitalizadas e anunciam os seus veículos para obterem recursos e compradores capitalizados que aproveitam a oportunidade para aquisição do carro dos sonhos", comenta Jurcevic.

*Com informações da assessoria

