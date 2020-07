Dia do motorista: veja dicas de como pilotar com segurança

Pouca gente sabe, mas o dia 25 de julho é marcado por ser o Dia do Motorista. Você se considera um bom condutor? | Foto: Marcello Casal Jr

Pouca gente sabe, mas o dia 25 de julho é marcado por ser o Dia do Motorista. Você se considera um bom condutor? Para ajudar quem ainda tem dificuldade, uma lista de algumas dicas de direção, que podem te ajudar a economizar combustível e até mesmo a ter mais segurança no trânsito foi elaborada pelo site o WM1. Confira as dicas

Posição de dirigir

É uma das mais importantes dicas de direção. Na posição correta, o motorista dirige de forma confortável e segura. A distância do banco deve deixar as pernas levemente flexionadas. Já o encosto deve permitir que os cotovelos também fiquem um pouco articulados, sem que seja necessário deslocar os ombros do banco para virar o volante.

Pé leve no acelerador

Para economizar combustível e também evitar o desgaste precoce dos pneus, evite acelerações bruscas, como as famosas cantadas de pneu. Além de proibidas, elas fazem o carro consumir mais combustível e gastam os pneus. Priorize sempre uma aceleração linear, assim como trocas de marchas em giros mais baixos.

Sem colar

Mantenha sempre uma distância do veículo da frente no trânsito ou na estrada. Dessa forma, caso alguma emergência ocorra, você terá tempo de agir e frear, sem comprometer a sua segurança e dos outros veículos.

Na estrada, a dica da Polícia Rodoviária Federal é usar um poste ou árvore como referência. Quando o automóvel da dianteira passar por ele, você deve levar pelo menos dois segundos para passar pelo mesmo objeto.

Sinalização

Essencial para conseguir obter a carteira de habilitação, mas muito esquecida nas ruas, a seta deve ser utilizada sempre para indicar o caminho escolhido pelo motorista. A sinalização evita acidentes, orienta outros motoristas e pedestres para onde você vai e ajuda na fluidez do trânsito.

Manutenção

Revise o automóvel periodicamente. Um carro com manutenção preventiva e em dia evita maiores despesas com consertos emergenciais e minimiza os riscos de acidentes. Além disso, um automóvel sempre revisado significa economia de combustível. Óleo, filtros, velas, pneus, freios, entre outros itens, devem ser checados pelo menos uma vez por ano.

