Nova Chevrolet S10 custa a partir de R$125.390

A geração atual da Chevrolet S10 foi lançada em 2012, mas vai ganhar o novo modelo facelift. Imagens do modelo já estão na internet e os preços ficam entre R$ 125.390 (Advantagem com motor 2.5 flex) e R$ 213.290 (High Country 2.8 diesel).

A High Country permanece como top de linha e representa o topo da cadeia. É justamente a configuração mais cara que estreia um ponto de estilo chamativo pela ausência: a gravata na barra cromada foi retirada. No lugar, apenas uma barra com o nome Chevrolet de ponta a ponta. Mas há uma gravatinha escondida logo abaixo na grade.

Outras mudanças estão na própria grade treliçada, além do para-choque dianteiro, peças que passaram a ter nichos diferentes para os faróis de neblina.

O lançamento em 2012 implicou em algumas mudanças pelo caminho. Além de uma reestilização forte, a S10 recebeu itens indisponíveis no lançamento, casos do controle de faixa e frenagem automática, como também seis airbags (frontais, laterais dianteiros e do tipo cortinha) - agora item de série para todas versões.

Há espaço para itens novos. Em segurança, o detector de pedestres, presente nas versões LTZ e High Country. O mais chamativo é a central multimídia MyLink renovada de sete polegadas e wi-fi integrado, uma tecnologia presente em quase toda a linha.

Quanto ao Trailblazer. O SUV grande passou pela mesma atualização, mas sua gama é enxuta: há apenas a versão Premier 2.8 de R$ 269.850.

Aproveitando o assunto motor, as motorizações continuam as mesmas. O 2.5 flex tem 206/197 cv e 27,3/26,3 kgfm a 4.400 rpm. Já o 2.8 repassa 200 cv e 44,9 kgfm a 2.00 rpm. O câmbio pode ser manual de seis velocidades nas mais baratas ou automático com o mesmo número de velocidades.

