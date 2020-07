Sistema liga para emergência se ocorrer um acidente de moto

A companhia Bosch desenvolveu um sistema de emergência para o socorro de acidentes de motos | Foto: Reprodução

A companhia Bosch desenvolveu um sistema de emergência para o socorro de acidentes de motos. O sistema Help Connect quando detecta que ocorreu um acidente com a moto ele faz uma chamada automática. Prometendo reduzir pela metade o tempo de resgate, porém só está disponível na Alemanha, por enquanto.

O sistema usa um algoritmo de colisão instalado na unidade de sensor inercial do veículo e transmite informações sobre o condutor e o local do acidente para o Centro de Assistência da Bosch, tudo por meio de um aplicativo para smartphone. Desta forma, os serviços de resgate são logo acionados, segundo a empresa, caso não haja qualquer resposta imediata por parte do condutor.

Além disso, o algoritmo de colisão consegue distinguir se o motociclista se envolveu em um acidente ou se apenas houve uma queda leve ao estacionar a moto.

A localização do acidente também é imediatamente transmitida aos serviços de socorro com base no GPS do smartphone. Além disso, o Help Connect transmite dados médicos (fornecidos previamnete pelo motociclista), que podem ser importantes para os serviços de resgate. O condutor também pode registrar outras pessoas para receberem informações sobre o acidente automaticamente.

