Marcas de carros que fizeram sucesso, mas que 'desapareceram'

Gurgel, barato e nacional

Já pensou em um carro 100% nacional e, acima de tudo, com um valor acessível? Foi a ideia inicial do engenheiro mecânico e eletricista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, quando criou a empresa que levou seu último sobrenome.

A Gurgel Motores foi fundada em 1969 e seu primeiro veículo foi lançado em setembro do mesmo ano. 'Ipanema' foi um buggy com capota de lona, carroceria de plástico reforçado com fibra de vidro e motorização Volkswagen a ar.

A marca teve ainda outros modelos, como o popular Itaipu E400, um furgão que corria a 80 quilômetros/h e o chamado BR-800. Esse último fez sucesso e vendeu 8 mil unidades, as quais só podiam ser compradas se a pessoa adquirisse ações da empresa. A tática ajudava a Gurgel a arrecadar fundos para produzir ainda mais carros.

Itaipu E400, furgão popular da Gurgel | Foto: Divulgação

Assim como outras marcas da lista, a Gurgel viu seu fim cedo. Nos anos 90, o governo federal facilitou a vida de empresas estrangeiras que quisessem se expandir no País e concedeu isenção de IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados).

A empresa abriu concordata em 1993, marcando seu fim. No total, a Gurgel vendeu 40 mil carros, mas ficou na história como um exemplo do porquê até hoje o Brasil não possui montadoras 100% nacionais.

Saab, a marca sueca

O próximo da lista pode ser um pouco mais desconhecido que o primeiro, mas também tem muitos fãs ao redor do mundo. Saab automobile foi uma fabricante de carros sueca fundada em 1945.

Dessa marca, os modelos mais famosos são o Saab 92, que surgiu ainda em 1949, e depois foi relançado em 1968, em parceria com a Scania-Vabis, outra fabricante. Essa volta ao mercado garantiu o sucesso de vendas do veículo.

Saab 92, um clássico geralmente utilizado nos filmes de época para representar os carros antigos | Foto: Divulgação

Além dos modelos iniciais, surgiram depois outros, como o Saab 9-3 e Saab 9-5, ambos lançados entre 1997 e 1998. O primeiro se estendeu por três gerações e chegou a receber um prêmio como veículo mais confiável na classe média. O segundo, por sua vez, foi um sedan executivo que depois veio a se tornar o último lançamento da Saab, em 2009, quando foi relançado.

Angelo Coppo é um estudante de administração e um dos fãs da marca em Manaus. Ele diz ter apreço pela Saab, em especial seu modelo 'Saab 9-3 Sport'.

"É o carro conversível do Christian Grey no filme 50 Tons de Cinza. Gosto dele porque é conversível e na época do lançamento ele era bem diferente dos outros modelos e concorrentes, e ainda custava mais barato", comenta o fã da empresa.

Saab 9-3 Sport, o carro utilizado no filme 50 Tons de Cinza | Foto: Divulgação

A marca vinha enfrentando problemas financeiros desde 2011, mas 2012 marcou seu fim. Foi neste ano que um consórcio chinês malsucedido terminou de enterrar a marca, já que ela seria vendida em parte por ele, mas não se chegou a um acordo.

Assim a Saab acabou deixando 3,7 mil funcionários com salários atrasados, inúmeros credores, mas também com 74 anos de história e inovação.

Se quiser saber a história completa da marca, pode assistir ao vídeo abaixo. Embora esteja em espanhol, a linguagem é de fácil entendimento e possui muitas imagens da clássica marca. Confira.

Puma, um esportivo brasileiro

Fundada em 25 de agosto de 1963, a marca Puma nada tem a ver com a outra de mesmo nome, famosa pelas suas roupas. Na verdade, a 'Puma brasileira' nasceu com o sonho de criar um carro esportivo que fosse brasileiro. E conseguiu.

No mesmo ano de sua criação, a Puma lançou seu primeiro modelo, o GT Malzoni, um carro de 720 kg, composto por motor 3-cilindros, com potência de 106 cv. Ao todo, foram produzidas 15 unidades do veículo.

GT Malzoni, o primeiro modelo esportivo da Puma | Foto: Divulgação

Depois dele, houve ainda outros modelos, como o icônico Puma GT 1500, que impressionou à época (1968), por correr até a 150 km/h, o que era raro. Outros nomes da marca foram o Puma GT 1600, Puma GT 4R e Puma GTE.

A marca chegou a vender 500 modelos por mês, mas assim como as outras dessa lista, enfrentou dificuldades financeiras que a colocaram um fim. Em 1985, a empresa abriu falência.

Para não deixar morrer a marca, algumas empresas como a Araucária S.A adquiriram a massa falida da Puma e tentaram retomar a produção, mas sem sucesso. A empresa, porém, diferente das marcas dessa lista, vê uma luz no fim do túnel para um recomeço.

Em dezembro de 2017, a Puma lançou um novo modelo esportivo de rua, o GT Lumimari. Esse último nome era como a marca se chamava, antes de ganhar o nome 'Puma'. O novo carro foi lançado raro, com apenas dez unidades, cada uma custando R$ 150 mil.

GT Lumimari, o novo Puma lançado em edição raríssima | Foto: Divulgação

