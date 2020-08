Nissan de olho na expansão do mercado automotivo de Manaus

Manaus - Depois de bater recordes de vendas no Amazonas, no ano fiscal 2019 (de abril de 2019 a março de 2020), com 43% em relação a 2018, a montadora japonesa Nissan, em meio ao resfriamento da pandemia, já começa a falar em expansão da sua participação no mercado automotivo amazonense, tanto em venda, quanto no pós-venda. O recorde da comercialização nas concessionárias da empresa no Amazonas foi impulsionado pelas negociações com a picape Frontier e principalmente com o crossover Kicks.

O anúncio do projeto de expansão no Amazonas foi feito durante um café da manhã remoto (via Zoom), com o presidente da Nissan Brasil, Marco Silva, realizado com jornalista de veículos de comunicação da Região Norte, entre eles do EM TEMPO. O objetivo do café foi mostrar o desempenho da montadora japonesa no norte brasileiro, com recorde de vendas nos estados durante o ano fiscal de 2019, e na oportunidade de crescimento da presença nas suas capitais.

Para falar das perspectivas de expansão no Norte, Nissan realizou um café virtual com jornalistas da região, inclusive do EM TEMPO | Foto: Reprodução

“Registramos um aumento de 55% no volume de vendas na Região Norte e o que buscamos agora é fortalecer ainda mais a nossa presença, principalmente com um trabalho de satisfação dos clientes. O pós-venda é muito mais importante, com mecânicos bem treinados, engajados com a marca”, explicou Marcos Silva.

O presidente da Nissan Brasil avaliou que, diante dos números de 2019, o espaço no mercado amazonense automotivo está propicio à expansão. O importante indicador dessa premissa é o volume de vendas do Kicks. O crossover que passou de 7,3% de participação de mercado na Região Norte, em 2016, para 11,9%, no ano passado, registou no Amazonas o seu melhor desempenho regional, em 2019, com média de 16,9%.

A perspectiva de expansão da marca japonesa, no Amazonas, e em toda a Região Norte, vem mesmo diante das incertezas causadas pela pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que prejudicou 2020. Para Marcos Silva, o que reforça a crença na recuperação em 2021 na volta do crescimento em 2022 e 2023, é barateamento do crédito bancário, além das estratégias da própria financiadora da montadora, que já começaram a surtir efeitos em pleno período crítico da pandemia no Brasil.

Marcos Silva, presidente da Nissan Brasil está confiança no plano de expansão na Região Norte | Foto: Reprodução

“Com o financiamento próprio nós fechamos um número significativo de contratos, com um ano para pagar a primeira parcela. Estamos sabendo, ainda, que o financiamento bancário tem uma tendência de ficar mais barato”, disse ao EM TEMPO, o presidente da Nissan Brasil. Ele disse também que outra vertente em estudo para ampliar a participação da marca no país, é um modelo de locação, seguido da venda do veículo.

“Começamos os testes com alguns funcionários nossos. Eles começaram a utilizar os veículos pagando aluguel, e depois eles compraram o carro com o valor abatido do aluguel que eles já tinham pago. Já estamos avaliando essa estratégia com os nossos concessionários. Nós não seremos concorrentes das locadoras, porque o que vamos fazer é outro modelo”, afirmou Marcos Silva.

Norte brasileiro



Em constante crescimento, atualmente a Nissan do Brasil conta com dez concessionárias espalhadas pelos sete estados da Região Norte, que a marca japonesa considera de grande potencial e ainda de muitas oportunidades para a empresa. Em 2019, as vendas da Nissan cresceram 55% em relação ao ano anterior. Já a participação de mercado da marca foi de 2,8% neste período, 0,8 ponto percentual a mais do que em 2018.

Hoje, de acordo com a Nissan, as cinco principais cidades da região em termos de vendas gerais são Manaus, Belém, Ananindeua, Macapá e Porto Velho. No Amazonas, o volume de vendas em 2019 foi 43% superior ao ano fiscal 2018, com o destaque para o Nissan Kicks e a nova Nissan Frontier, que bateram seus recordes de vendas.



No Acre, a japonesa registrou um crescimento de 279% do volume de vendas em 2019 em relação a 2018. No Amapá a alta nas vendas foi de 27%. No Pará a Nissan cresceu 61% no volume de vendas. Em Rondônia a Nissan registrou um crescimento de 155% no volume de vendas. Já em Roraima a alta nas vendas foi de 6% e em Tocantins a marca registrou recorde histórico de participação de mercado (3,4%) e crescimento de 46% do volume de vendas em 2019 em comparação ao ano anterior.

A Nova Nissan Frontier também bateu recorde de vendas no Amazonas, no ano passado | Foto: Divulgação

Frontier e Kicks aceleram na região



Assim como no Amazonas, em toda a Região Norte, o forte desempenho da marca japonesa é resultado do sucesso do Nissan Kicks e da Nissan Frontier. A atual geração da picape, que atualmente é fabricada em Córdoba, na Argentina, tem registrado uma grande evolução em sua participação de mercado na região. Passou de 2,1%, na época de seu lançamento, em março de 2017, para a atual participação de 3,9%, registrada no ano passado (chegou a 5% nestes meses de 2020). No Amazonas, Pará e Tocantins, a picape vai além e supera esta média de participação em seu segmento.

O Nissan Kicks também registra crescimento de vendas constante desde o seu lançamento em 2016 e bateu seu recorde de vendas na região. Com isso, a participação de mercado do crossover no Norte passou de 7,3%, em 2016, para 11,9%, no ano passado. Em estados como Amazonas e Roraima, o Nissan Kicks registrou participações acima desta média, com 16,9% e 16,2%, respectivamente.



Compromisso com o cliente e a segurança



Durante o café com os jornalistas da Região Norte, o presidente da Nissan Brasil, lembrou que, após três meses de paralisação, a montadora retomou a sua produção na fábrica da cidade de Resende (RJ), no dia 24 de junho, com a adoção de 24 protocolos de saúde e segurança. A marca diz que vem monitorando constantemente a situação da pandemia de Covid-19 no Brasil e tomando ações visando preservar a saúde de seus funcionários e familiares.

Do ponto de vista dos consumidores, a Nissan lançou uma campanha “Compromisso Nissan”, que tem como foco oferecer toda a proteção e tranquilidade necessárias aos clientes. Entre as principais ações está a possibilidade de o consumidor ter um Nissan 0KM e não pagar as 12 primeiras parcelas do carro, além de ter a 1ª revisão também grátis. Além disso, a fabricante está flexibilizando os prazos de revisão dos veículos.



Para garantir a saúde de quem quer ou precisar ir a uma de suas concessionárias, desde junho, a Nissan implementou em sua rede o selo Limpo e Seguro, um programa de certificação, com a padronização das medidas de segurança e higiene. Entre as medidas adotadas estão o controle de temperatura, uso de máscara e luvas pelos funcionários das lojas, distanciamento das estações de atendimento e higienização dos carros e dos espaços físicos. As dez concessionárias da Nissan na Região Norte já receberam o selo Limpo e Seguro.

