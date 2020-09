Grupo Simões inaugura a primeira concessionária Digital Fiat do Norte

Manaus - Presente no mercado automotivo há 26 anos como revendedora oficial da Fiat em Manaus, a Murano Veículos acaba de inaugurar a primeira concessionária digital da marca do Norte do País. O Grupo Simões, responsável pela Murano, realizou o lançamento do novo espaço no último fim de semana, no Manauara Shopping.

Segundo o gerente geral da Murano Veículos, Sanzio Drumond, a Murano foi escolhida para implantar esse novo layout devido sua excelente performance em vendas e gestão. “Com isso, ganhamos a oportunidade de desenvolver esse novo modelo de negócio, trazendo a experiência digital para o ambiente de concessionária”, aponta.

A nova concessionária tem como objetivo proporcionar um ambiente realmente tecnológico e atrativo ao novo perfil de consumidor, de forma que ele se sinta à vontade para explorar o espaço e conhecer os veículos e acessórios sem necessariamente ser abordado.

Logo ao adentrar, o cliente já encontra o Showroom Full Digital, com veículos expostos que contam com tablets de experimentação, além de uma mesa com monitor interativo que possui a mais moderna tecnologia existente no mercado, onde é possível verificar a parte interna, externa, acabamentos, acessórios e detalhes de todos os modelos de veículos da marca FIAT projetando toda experiência no videowall.

Na concessionária digital, os clientes poderão desfrutar a nova coleção Fiatwear, vestindo e se conectando ainda mais no estilo FIAT, também vão conhecer a nova identidade visual e posicionamento da marca, com foco no consumidor atual, que busca uma experiência tecnológica, sem abrir mão do conforto e a beleza do designer italiano.

E, por falar em Itália, a nova concessionária traz outra novidade aos seus clientes, o autêntico café italiano da cafeteria Illy. Quem desejar descobrir ou reencontrar o prazer de um ótimo expresso pode fazê-lo em um ambiente acolhedor, vivendo uma experiência global de paladar, estilo e de excelência.

*Com informações da assessoria