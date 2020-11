Confira as melhores marcas de carro segundo ranking global

No ranking anual da Consumer Reports, respeitada publicação que há 80 anos avalia carros e montadoras de forma independente, as japonesas continuam destacadas entre as marcas de maior confiabilidade em 2020.

Segundo a publicação, ainda há a crença de que apenas veículos mais antigos (ou fora da garantia) podem causar dores de cabeça com reparos.

“Mas os dados mostram que os compradores de carros novos também precisam se preocupar com a confiabilidade”, diz a Consumer Reports.

A publicação destaca que, neste ano, juntam-se às marcas japonesas a Buick (General Motors) e a Honda, que “tiveram uma melhora significativa” em suas classificações.

Já a Ford caiu de forma significativa devido a problemas relatados por proprietários de SUVs recém-lançados, principalmente o Explorer, com “um dos vereditos mais baixos na pesquisa deste ano”, além do baixo desempenho do Escape.

Confira o ranking das marcas mais confiáveis em 2020:

1 – Mazda (83 pontos)

2 – Toyota (74 pontos)

3 – Lexus (71 pontos)

4 – Buick (70 pontos)

5 – Honda (63 pontos)

6 – Hyundai (62 pontos)

7 – RAM (58 pontos)

8 – Subaru (57 pontos)

9 – Porsche (55 pontos)

10 – Dodge (54 pontos)

11 – Infiniti (54 pontos)

12 – BMW (52 pontos)

13 – Nissan (51 pontos)

14 – Audi (46 pontos)

15 – Kia (45 pontos)

16 – GMC (43 pontos)

17 – Chevrolet (42 pontos)

18 – Volvo (41 pontos)

19 – Jeep (41 pontos)

20 – Mercedes-Benz (40 pontos)

*Com informações do EXAME