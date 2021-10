Dias históricos

Primeiro amazonense no exercício da presidência do Congresso Nacional e na Câmara dos Deputados, vivi, nestes dias, momentos de muita emoção e trabalho, em que pude assinar atos e conduzir pautas que me deram a oportunidade de atuar na defesa dos empregos, da saúde e da cultura do nosso país, em matérias que influenciam diretamente a vida dos amazonenses e dos brasileiros.

Foi simbólico aprovar, em segundo turno, a PEC que aumenta em cerca de R$ 5 bilhões o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) - o que vai ajudar a dar mais equilíbrio aos orçamentos das 5.570 cidades brasileiras, exatamente no Dia do Prefeito.

Mais relevante, ainda, foi comandar essa votação na presença dos meus amigos prefeitos e prefeitas do Amazonas: Patrícia Lopes, de Presidente Figueiredo; Andreson Cavalcanti, de Autazes; Mário Abrahim, Itacoatiara; Beto D’Ângelo, de Manacapuru; Frederico Júnior, de Novo Airão; Edson Mendes, de Barcelos; Nicson de Tefé, Denise Lima, de Itapiranga; Gamaliel Andrade, de Tapauá; David Bemerguy, de Benjamin Constant e o vice-prefeito de Rio Preto da Eva, José Neto.

Também assinamos o ato de instalação da comissão especial que analisará a proposta para manutenção dos incentivos para a indústria nacional, que vai garantir mais investimentos e empregos na ZFM e nas demais indústrias do país, nos setores de Tecnologia da Informação e comunicação.

Para marcar o “Outubro Rosa”, aprovamos projeto que aumentou o repasse de recursos para a produção de radiofármacos, utilizados para tratamentos contra o câncer.

E para provar que lendas nunca morrem, imortalizamos o nome ator Paulo Gustavo, instituindo a “Lei Paulo Gustavo”, que destinará R$ 4,3 bilhões ao setor cultural, incentivando talentos da nossa cultura brasileira. Foram dias de luta que me encheram de gratidão aos amazonenses que me permitiram a honra de poder servir ao Amazonas e ao Brasil.



