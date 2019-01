Veja ranking das motos mais vendidas em 2018

Manaus - No ranking das dez motos mais vendidas em 2018 não houve surpresa na liderança. A Honda CG 160 manteve o posto de moto – e de veículo – mais vendido do Brasil com 253.244 unidades emplacadas. A Honda lidera o segmento de duas rodas com 79,22% e tem oito modelos no ranking das campeãs de venda.

A venda de motocicletas cresceu 10,47% em 2018. De acordo com dados divulgados pela Fenabrave, federação nacional dos distribuidores de veículos, foram emplacadas 940.362 motocicletas entre janeiro e dezembro do ano passado, contra 851.199 em 2017



Ranking das mais vendidas:



1 - Moto CG 160 - 253.244 unidades vendidas

2- Honda Bis - 234.209 unidades vendidas

3- Honda NXR 160 Bros - 121.485 unidades vendidas

4- 4º Honda Pop 110i - 82.839 unidades vendidas

5- 5º Honda PCX 150 - 30.479 unidades vendidas