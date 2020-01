Conheça a YAMAHA PW50: Moto ideal para mini pilotos chega ao Brasil

Com proposta ousada, a empresa Yamaha lança no Brasil uma minimoto destinada ao público infantil. Segundo a fabricante, a PW50 oferece fácil manuseio, grande durabilidade e baixo custo de manutenção, além de estimular a disciplina, a concentração e a capacidade motora da criança.

O novo modelo conta com baixa altura do banco (485 mm) e o peso (39 kg) para facilitar a frenagem, tornando-a mais familiar ao de uma bicicleta infantil – em que geralmente acontece o primeiro contato das crianças às duas rodas –, o acionamento do freio dianteiro e traseiro são feitos através dos manetes juntos ao guidão. Nas motos para adultos, o acionamento do freio traseiro é realizado pelo pedal direito.

A PW50 conta ainda com carenagens plásticas mais leves e rodas de três raios estampadas em aço, com pneus off-road com 2,5 polegadas.

O modelo possui acelerador regulável, que permite aos pais limitarem a velocidade máxima de acordo com as aptidões do piloto mirim. Para isso, o sistema restringe seu curso no giro da manopla direita.

Para aumentar a segurança dos pilotos, a Yamaha incluiu na PW50 um sistema de transmissão secundária do tipo cardã. Além de abolir a necessidade de ajuste e lubrificação da corrente, que minimiza os riscos de ferimento, pois todas as engrenagens que o compõem não são expostas. Conta também com um motor de 50cc de dois tempos com arrefecimento a ar, alimentação por carburador e válvula de indução junto ao coletor de admissão.

A ponteira de escapamento é outro exemplo de busca pela segurança: conta com proteção contra o calor, e seu posicionamento visa ficar mais resguardado, impedindo queimaduras..

A PW50 conta com assistência técnica da Rede de Concessionários Racing Blue. O modelo estará disponível desde já para compra, no valor de R$ 13.990,00 mais frete, com entrega prevista para seis meses após o pedido.

Sua garantia é de três meses. A única opção de cor é azul.