Nova Yamaha MT-03 2021 chega às lojas

As concessionárias da marca receberão a MT-03 2021 na segunda quinzena de setembro | Foto: Divulgação

A Yamaha MT-03 2021 começará a ser vendida no Brasil com novos componentes mecânicos e estéticos. Com as mudanças, o garfo da suspensão dianteira passa a ser invertido, com o mesmo diâmetro de 37 mm usado no modelo 2020. No amortecedor traseiro houve uma recalibragem em busca de mais estabilidade e “cópia” mais precisa do asfalto.

Preço

As concessionárias da marca receberão a MT-03 2021 na segunda quinzena de setembro pelo preço atualizado de R$ 25.490 (antes R$ 24.634).

Estética:

Na parte estética do modelo 2021 domina a alteração do conjunto do farol, com um pequeno projetor redondo de LED substituindo o antigo refletor maior com lâmpadas incandescentes. Acima ficam dois filetes com luzes diurnas que já tinham LEDs, bem como a lanterna inalterada. A MT-03 passa a ser full-LED porque também as luzes de direção mais estreitas usam a tecnologia.

Ao redor do tanque as carenagens plásticas têm um novo formato que se prolonga pelas laterais, e nova entrada de ar, sempre pintadas de uma das três opções de cores, já disponíveis na linha 2020: cinza, azul e preto. Da metade para trás a MT-03 tem pintura em preto fosco.

Capacidade de 14 litros

Montando na MT-03 2021 o encaixe das pernas no tanque foi aprimorado com um desenho mais largo na parte superior, embora a capacidade permaneça de 14 litros, modificação já adotada pela R3. O painel também fica igual ao da esportiva, abandonando o conta-giros analógico. Agora um display LCD maior facilita a leitura e a visualização de dados simultaneamente.

Leia mais:

Anuncie no EM TEMPO, o maior portal de conteúdo do Amazonas