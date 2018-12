Vencedores da Corrida Cidade de Manaus viajam para representar o AM

uarez Silva percorreu os 5 km da prova e chegou em primeiro pelo masculino e sua esposa, Franciane dos Santos pelo feminino | Foto: Divulgação

Manaus - Vencedores da 9ª Corrida Internacional Cidade de Manaus, os atletas Juarez Silva, 31, e Franciane dos Santos, 28, embarcaram nesta sexta-feira, 28/12, para São Paulo (SP), onde irão representar o Amazonas na 94ª Corrida Internacional de São Silvestre. Os corredores contam com apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

No aniversário de 349 anos de Manaus, celebrado em 24/10, Juarez Silva percorreu os 5 km da prova e chegou em primeiro pelo masculino e sua esposa, Franciane dos Santos pelo feminino. E assim os dois garantiram o prêmio principal, as passagens aéreas para representar o Estado em uma das mais tradicionais corridas pedestres do país.

“Estaremos muito bem representados por Juarez e Franciane. São dois dos melhores corredores que temos em Manaus hoje e temos certeza que farão uma boa prova. Com a orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto incrementamos a Corrida Cidade de Manaus com esse prêmio das passagens aéreas, para os vencedores participarem da Corrida de São Silvestre. E assim, a cada ano buscamos levar melhorias para essa corrida que já está no calendário anual da cidade”, ressalta o secretário da Semjel, João Carlos.

Competidor de corridas há 9 anos, Juarez destaca que, com as passagens concedidas pela Prefeitura de Manaus, o foco ficou todo na preparação para a São Silvestre.

“Conseguir as passagens aéreas foi excelente, já diminui metade dos gastos, porque não caberia no nosso orçamento. A expectativa está boa, foram várias semanas de treinos, estou focado para buscar uma boa colocação nessa prova. Aproveito para agradecer a Semjel e a Prefeitura de Manaus pelo apoio”, declara.

Juarez trabalha como limpador de piscina e isso não o impede de conquistar resultados expressivos em competições locais e nacionais. Pelo pelotão de Elite ele busca melhorar sua marca pessoal na São Silvestre, quando em 2010 chegou em 50º, agora ele quer chegar entre os 15 primeiros.

“A última vez que corri lá foi em 2010, mas como tive vários resultados bons esse ano eu acho que vou correr bem. É uma prova difícil, tem toda a subida da (avenida) Brigadeiro Luís Antônio. É uma prova de alto nível, só de estrangeiros são 30. Eu quero chegar entre os 15 ou 10 primeiros colocados”, avalia.

Expectativa Elevada

Com 18 anos de experiência, Franciane dos Santos é corredora profissional e é reconhecida como uma das principais atletas de corridas pedestres da região Norte. Em 2017, a atleta chegou em 14º lugar e foi a 4ª melhor brasileira na São Silvestre.

“Esse ano a minha expectativa está boa, fiz uma boa preparação e agora é chegar lá e fazer um bom resultado. É sempre uma alegria poder participar da São Silvestre e agradeço a Prefeitura de Manaus por nos apoiar mais uma vez”, afirma.

Segundo ela, as principais adversárias na prova são as estrangeiras. “A gente sabe que é difícil, mas não é impossível. As estrangeiras são as principais adversárias, mas as brasileiras não ficam para trás e também são duras de superar”, destaca.

