Quer dançar? Vila Olímpica de Manaus oferece aulas de dança

As aulas inicialmente serão ministradas uma vez por semana, sempre das 19h às 20h. | Foto: Divulgação

Manaus - A partir desta terça-feira (22/01), a pista de kart da Vila Olímpica de Manaus terá mais atividades de dança com aulas de FitDance, uma opção a mais para quem diariamente faz caminhadas no local.

As aulas serão ministradas por uma professora especialista, Ellen Magalhães. As aulas inicialmente serão ministradas uma vez por semana, sempre das 19h às 20h. A expectativa é que em dois meses a turma seja uma das maiores de Manaus e, por isso, o número de aulas deve aumentar.

A iniciativa é da Secretaria de Esportes Juventude e Lazer (Sejel), que quer reorganizar a utilização dos espaços da Vila.

“Estamos recuperando nossos espaços e vamos garantir aos frequentadores da Vila Olímpica atividades eficientes para a boa saúde. Tudo com muita segurança”, explica o titular da Sejel, Caio André.

Vila Olímpica de Manaus oferece aulas de dança | Foto: Divulgação

O presidente do Kartódromo, James Bala, vê com otimismo a utilização do espaço pela comunidade, que busca melhor qualidade de vida. “As corridas de veículos automotores, já desempenham um papel importante na sociedade, pois acabaram com os pegas em Manaus. Agora, a pista vai ajudar a população de outra maneira, sendo palco de alegria, diversão e saúde”, completou James.



Gratuito

Para participar das aulas, não é preciso pagar nada. Nesse início de trabalho, o acesso à pista de kart da Vila Olímpica de Manaus é feito pelas duas entradas (Alvorada e Dom Pedro) da Vila Olímpica, além de quem chega pela avenida do samba.

