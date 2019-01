Inscrições abertas para a sexta edição da Corrida da Água em Manaus

Corrida da Água em Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - O Centro Literatus (CEL) anuncia que estão abertas as inscrições para a 6ª edição da “Corrida da Água 2019 - Desafie Seus Limites”, que será realizada no dia 24 de março, às 7h, e deve reunir mil e quinhentos atletas amadores e profissionais.



A competição tem o objetivo de incentivar a prática de esportes para uma vida mais saudável e sensibilizar a população para a importância da economia e da preservação dos recursos hídricos, além de comemorar o 28° aniversário do CEL.

Para se inscrever, basta acessar o site http://www.assessocor.com.br

até o dia 17 de março.

Corrida da Água 2019

A Corrida da Água 2019 será disputada nas seguintes categorias, masculino e feminino: Geral, Colaboradores do Literatus, Especial Cadeirante, Especial Visual e Acima de 60 anos.

“A competição já se consolidou no calendário do corredor amazonense e, a cada ano, temos nos surpreendido com a performance dos participantes, inclusive dos que participam desde a primeira edição. É um orgulho fazermos parte da mudança no estilo de vida de tanta gente”, destacou a mantenedora do CEL, Elaine Saldanha.

Serão duas opções de percurso 5,3km e 10,6km, e a largada da corrida acontecerá na rua Ituxi, ao lado da praça Domingos Russo, no Vieiralves.

Os participantes da Corrida da Água irão percorrer a Djalma Batista, Darcy Vargas, Maceió, João Valério e voltarão para a praça. Os vencedores – em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria – serão premiados com troféus. A partir do quarto lugar, os corredores ganharão medalha de participação.

O valor da inscrição é R$ 60 (mais a taxa administrativa) para público em geral, mas para grupos de 20 ou mais atletas de uma mesma empresa, órgão ou sindicato, a inscrição será de R$ 55, e somente poderão ser feitas presencialmente, munidos da fotocópia do crachá funcional e documento de identificação com foto, na unidade do CEL localizada a avenida Paraíba, 965 – Adrianópolis, de segunda a sexta-feira, de 8h às 20h.

Os atletas inscritos receberão o kit do evento no CEL da avenida Paraíba, nos dias 21, 22 (das 8h às 20h) e 23 de março (das 8h às 12h).

Cada kit contem uma bolsa tipo mochila nylon, camiseta, squeeze plástica de 550ml, toalha de rosto, uma viseira em microfibra, além do número de identificação, que é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado.

Além disso, o competidor receberá três cupons que deverá ser utilizados para a retirada do kit de frutas e chip, e ainda para o serviço de guarda-volumes.

