Inscrições para Meia Maratona Sustentável do Centec iniciam domingo

Manaus - Os atletas profissionais e amadores que esperam por novas oportunidades para competir neste ano já podem se programar para participar da 2◦ edição da Meia Maratona Sustentável do Centec (Centro de Ensino Técnico), com 6, 10 e 21km. As inscrições para a corrida iniciam neste domingo (27), pela internet. O evento, alusivo ao Dia Mundial do Meio Ambiente, acontece em junho, na ponte jornalista Phelipe Daou.

Quem tiver interessado em se antecipar e adquirir seu kit a preços promocionais pode acessar os sites: www.tickteagora.com.br e www.focosamazonia.com.br .

As vendas, que serão feitas exclusivamente pela internet, terminam no dia 31 de maio, e a expectativa é que 1, 5 mil pessoas participem da Meia Maratona Sustentável do Centec.

Conforme a diretora do Centec e organizadora da prova, Eliana Pinheiro, até o dia 28 de fevereiro, o 1◦ lote para o percurso de 6km estará sendo vendido por R$ 60. Já para a prova de 10km, o valor promocional é de R$ 70 e para o percurso de 21km, R$ 89. O kit de corrida será composto por um número de peito, camiseta de poliamida, squeezer, viseira, sacola e outros brindes ofertados pelos patrocinadores da prova.

Já o Kit VIP terá a pulseira que permitirá acesso a uma área exclusiva no dia do evento. A entrega dos produtos da corrida será realizada nos dias 6 e 7 de junho. Podem participar da Meia Maratona Sustentável do Centec, atletas de ambos os sexos, profissionais e amadores, cadeirantes e portadores de deficiência visual e auditiva.

Inspirada nas ações ambientais, a Meia Maratona Sustentável do Centec foi criada para fortalecer o compromisso e a responsabilidade da instituição com o desenvolvimento econômico, social e ambiental de Manaus, onde a escola atua há dez anos.

"A primeira edição, em 2018, foi um sucesso. As pessoas querem se exercitar, querem qualidade de vida; e correr pela causa do meio ambiente é uma motivação a mais", diz Eliana Pinheiro.

A corrida

A corrida acontece no dia 9 de junho, a partir das 5h30min, com largada e chegada na Ponte Jornalista Phelippe Daou. Para o percurso de 6km e 10km, o retorno será na ponte Rio Negro, em 3km e 5km, respectivamente. Para o percurso de 21km, o retorno será depois da Central de abastecimento do Iranduba em 10,5km.

A premiação para as provas de 6KM e 10km será feita com troféu para 1º e 3 º colocação, de acordo com cada categoria. Já para os cincos primeiros colocados da prova de 21km, a premiação será feita em dinheiro. Todos os inscritos que completarem a prova receberão medalhas. O regulamento completo da Meia Maratona do Centec está disponível no site www.centec-am.com.br.

Durante os meses que antecedem a prova, a Meia Maratona Sustentável do Centec terá diversas ações de cunho ambiental, como exposições de artesanatos com materiais recicláveis e pedágios com a entrega de mudas frutíferas e ornamentais, além de panfletos com dicas de preservação do planeta. Além disso, todo o lixo produzido no evento será entregue para reciclagem, o que é uma inovação para a edição 2019.

Cortesias

Um destaque entre as novidades da Meia Maratona são as cortesias para doadores de sangue. Para participar desta promoção, o candidato precisa comprovar três doações nos últimos 12 meses. Vale lembrar que serão apenas dez cortesias, então quem tiver interessado em concorrer a um desses Kits deve se inscrever o quanto antes no site.

Para garantir a oportunidade, basta emitir boleto e enviar juntamente com o comprovante das doações no período estipulado para e-mail: meiamaratonasustentavel@centec-am.com.br.

