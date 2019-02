Policiais do AM participam de projeto 'Medida Certa' para perder peso

Várias turmas serão compostas ao longo do ano de 2019 | Foto: Divulgação





Manaus - A Polícia Militar do Amazonas (PMAM) realizará o projeto “Polícia Militar na Medida Certa”, que pretende colocar policiais voluntários em forma. Os militares acima do peso vão passar por treinamentos funcionais durante três meses. Foram disponibilizadas, na primeira fase do projeto, sessenta vagas. O curso iniciará no dia 08 de março.

De acordo com o tenente-coronel e chefe do Centro de Educação Física e desporto da Polícia Militar do Amazonas (Cefid), Márcio Lima, no primeiro momento, os policiais realizarão procedimentos médicos para saber sobre a qualidade de vida e o condicionamento físico de cada um.



“É um projeto que estamos lançando agora no mês de março para policiais que estão acima do peso. Os policiais estarão recebendo acompanhamentos de profissionais na parte médica, como na parte física. No início eles passarão por uma junta médica que fará avaliações para saber se eles estão aptos para o curso”.

Ainda de acordo com Márcio, a ideia surgiu por meio de um programa de TV de bem-estar. O coronel ressalta que foi constatado que existem vários policiais acima do peso. As motivações para o ganho de peso estão relacionadas aos fatores da profissão, como a escala de serviço, o estresse do dia a dia e a má alimentação.

Preparador físico

Conforme o preparador físico e subchefe do Cefid, capitão Tasso Alves, o bem-estar dos policiais é de grande importância para corporação, pois tem como objetivo preparar os PMs para ações de abordagens. A profissão exige que eles corram em situações de risco ou até entrem em luta corporal com criminosos.

“Muitos dos nossos policiais estão obesos. No policiamento ostensivo alguns têm dificuldades ao correrem atrás de acusados. Com isso, o projeto foi criado para ajudar o PM que deseja qualidade de vida, a conquistar o peso ideal e saudável, que beneficiará tanto a polícia como a própria a saúde dele. Várias turmas serão formadas ao longo de 2019”.

Ainda conforme o preparador físico, o curso será realizado nas dependências do Comando Geral da instituição e a primeira turma formada no projeto será apresentada na comemoração de aniversário de 182 anos da Polícia Militar do Amazonas.

