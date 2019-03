Meia Maratona Sustentável do Centec terá blitz ambiental na quarta

Manaus - Visando sensibilizar a população sobre a importância da preservação do meio ambiente, o Centro de Ensino Técnico (Centec) realizará, no próximo dia 20, sua primeira blitz ambiental deste ano. A ação vai acontecer na faixa liberada do complexo da Ponta Negra, a partir das 17h, e faz parte da programação da Meia Maratona Sustentável do Centec, que acontece em junho, em alusão ao Dia Internacional do Meio Ambiente.

Durante a blitz do dia 20, a organização da Meia Maratona e alunos dos cursos profissionalizantes do Centec estarão distribuindo mudas ornamentais e frutíferas aos participantes, além de panfletos com dicas ambientais e sacolas ecológicas para coleta de lixo.

Meia Maratona Sustentável do Centec | Foto: Divulgação

A coordenadora pedagógica do Centec, Viviane Melo, explica que essa ação, além de transmitir conhecimento e conscientização aos colaboradores e alunos, tem como objetivo incentivar a prática a educação ambiental e sustentável na população em geral.

“Vamos abordar temas que envolvem tanto o meio ambiente como a sustentabilidade. Desenvolvendo a construção de atitudes direcionadas à preservação do meio ambiente. Queremos que as pessoas possam colocar em prática todo esse conhecimento transmitido por meio de nossas ações. Vamos sensibilizar a sociedade para que todos coloquem a ‘mão na massa’ em favor do nosso planeta. Na blitz estaremos mesclando as duas partes, a teoria e a prática”, enfatiza Viviane.

Durante os meses que antecedem a Meia Maratona Sustentável do Centec, a coordenação realizará diversas ações de cunho ambiental, como blitz e exposições de artesanatos com materiais recicláveis. Além disso, todo o lixo que for produzido no evento será entregue para reciclagem, o que é uma inovação para a edição 2019.

Sobre a corrida

A 2ª edição da Meia Maratona Sustentável do Centec acontece dia 9 de junho, com largada e chegada na ponte jornalista Phelipe Daou. Neste ano, terá circuitos de 6, 10 e 21km. As inscrições podem ser feitas pelo site www.tickteagora.com.br até o dia 31 de maio. Podem participar prova, atletas de ambos os sexos, profissionais e amadores, cadeirantes e portadores de deficiência visual e auditiva. A expectativa é que 1, 5 mil pessoas participem da prova

O kit de corrida será composto por um número de peito, camiseta de poliamida, squeezer, viseira, sacola e outros brindes ofertados pelos patrocinadores da prova. Já o Kit VIP terá a pulseira que permitirá acesso a uma área exclusiva no dia do evento. A entrega dos produtos da corrida será realizada nos dias 6 e 7 de junho.

O regulamento completo da Meia Maratona do Centec está disponível no site www.centec-am.com.br .

