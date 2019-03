Gabriela Pugliese estreia treino que pode ser feito em 15 minutos

Além de poder ser encaixado facilmente na rotina, o objetivo do Desafio Pugliesi é diminuir o percentual de gordura, tonificar e fortalecer a musculatura corporal | Foto: Divulgação

Fenômeno na internet, a influenciadora digital e empresária Gabriela Pugliesi se tornou conhecida por exibir seu lifestyle nas redes sociais e inspirar muitas pessoas a levarem uma vida saudável e ativa. Com a fama, vieram os inúmeros compromissos e manter o hábito de praticar exercícios físicos todos os dias ficou cada vez mais difícil.

“Cada hora estou em um lugar diferente e eu sentia a necessidade de ter um treino que eu pudesse fazer onde eu estivesse e em um curto espaço de tempo”, conta.

Assim como a Pugliesi, para muitas outras pessoas também falta tempo para realizar atividades físicas em meio a correria do dia a dia. Pensando nisso, a Queima Diária - maior plataforma online da América Latina com programas de exercícios físicos para fazer em casa - acaba de lançar o Desafio Pugliesi.

O programa elaborado pela personal trainer Lana Pessoa - treinadora dos programas Missão Fitness, Missão Barriga Chapada, Missão Bumbum na Lua e Missão Massa Magra, todos também da plataforma Queima Diária – conta com treinos de alta intensidade e duração de até 15 minutos por dia, que não precisam de nenhum equipamento e podem ser realizados em qualquer lugar.

Além de poder ser encaixado facilmente na rotina, o objetivo do Desafio Pugliesi é diminuir o percentual de gordura, tonificar e fortalecer a musculatura corporal em apenas 8 semanas “O foco é trabalhar as regiões do corpo que as mulheres mais desejam definir como pernas, glúteos e barriga”, explica a treinadora Lana Pessoa.

