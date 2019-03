Nutricionista dá dicas do que comer antes e depois de uma corrida

Manaus - Para quem está se preparando para a Corrida da Água, que acontece neste domingo (24), a dica da nutricionista e professora do Centro Literatus (CEL), Nayara Queiros, é que os atletas busquem se alimentar bem antes e depois dos treinos para garantirem energia e bom desempenho para a competição. | Foto: Divulgação

Manaus - Para quem está se preparando para a Corrida da Água, que acontece neste domingo (24), a dica da nutricionista e professora do Centro Literatus (CEL), Nayara Queiros, é que os atletas busquem se alimentar bem antes e depois dos treinos para garantirem energia e bom desempenho para a competição.

Um dia antes, os corredores devem evitar alimentos gordurosos e bebida alcoólica, consumindo alimentos leves, como frutas, verduras e grelhados. "Uma boa noite de sono também é essencial", destaca Nayara.

A especialista explica que durante o exercício físico, o corpo consome o glicogênio muscular como combustível. E ele é formado com a ingestão de carboidratos. “Então o ideal é que a alimentação pré-treino contenha grande quantidade deste nutriente para que o organismo tenha estoque de sua fonte de energia durante a atividade”, disse.

Dieta para corrida | Foto: Divulgação

Antes da corrida

Antes de correr, ela afirma que são indicados carboidratos simples e de baixo índice glicêmico, absorvidos mais facilmente pelo corpo. “Banana, abacate, iogurte desnatado e pão integral com geleia diet são excelentes opções para comer 1h antes do treino”, sugeriu a nutricionista.

Hidratação

Já quando o assunto é hidratação, o recomendado é beber de 150 ml a 250 ml de água a cada 15 ou 20 min de corrida. Isso é uma regra geral. “A quantidade varia muito de pessoa para pessoa e condições climáticas”, frisa a professora do Centro Literatus.



A alimentação pós-treino também é importante e, segundo a especialista, é preciso que ela seja rica em proteínas e que contenha carboidratos de alto índice glicêmico. Nayara explica que essa combinação ajuda o corpo a repor rapidamente o glicogênio muscular gasto durante a corrida.

“E com isso, o atleta tem uma recuperação mais eficiente”, ressalta. Torradas com ovo mexido, sanduíche com queijo magro, um copo de achocolatado ou crepioca estão entre as sugestões.

Corrida da Água

Cerca de 2 mil corredores participam neste domingo da Corrida da Água 2019. A competição será disputada nas seguintes categorias, masculino e feminino: Geral, Colaboradores do Literatus, Especial Cadeirante, Especial Visual e Acima de 60 anos.

Serão duas opções de percurso - 5,3km e 10,6km - e a largada da corrida acontecerá na rua Ituxi s/nº, Praça Domingos Russo, no Vieiralves. Os participantes da Corrida da Água irão percorrer a Djalma Batista, Darcy Vargas, Maceió, João Valério e voltarão para a praça. Os vencedores – em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria – serão premiados com troféus. Todos os participantes inscritos ganharão medalhas ao completar a prova.

Os atletas inscritos receberão o kit do evento no CEL da avenida Paraíba, nos dias 21, 22 (das 8h às 20h) e 23 de março (das 8h às 12h). Cada kit contém uma bolsa tipo mochila nylon, camiseta poliamida, squeeze plástica, toalha de rosto, uma viseira em microfibra, além do número de identificação, que é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado.

Para quem está se preparando para a Corrida da Água, que acontece neste domingo (24), a dica da nutricionista e professora do Centro Literatus (CEL), Nayara Queiros, é que os atletas busquem se alimentar bem antes e depois dos treinos para garantirem energia e bom desempenho para a competição.

Um dia antes, os corredores devem evitar alimentos gordurosos e bebida alcoólica, consumindo alimentos leves, como frutas, verduras e grelhados. "Uma boa noite de sono também é essencial", destaca Nayara.

A especialista explica que durante o exercício físico, o corpo consome o glicogênio muscular como combustível. E ele é formado com a ingestão de carboidratos. “Então o ideal é que a alimentação pré-treino contenha grande quantidade deste nutriente para que o organismo tenha estoque de sua fonte de energia durante a atividade”, disse.

Antes de correr, ela afirma que são indicados carboidratos simples e de baixo índice glicêmico, absorvidos mais facilmente pelo corpo. “Banana, abacate, iogurte desnatado e pão integral com geleia diet são excelentes opções para comer 1h antes do treino”, sugeriu a nutricionista.

Já quando o assunto é hidratação, o recomendado é beber de 150 ml a 250 ml de água a cada 15 ou 20 min de corrida. Isso é uma regra geral. “A quantidade varia muito de pessoa para pessoa e condições climáticas”, frisa a professora do Centro Literatus.

A alimentação pós-treino também é importante e, segundo a especialista, é preciso que ela seja rica em proteínas e que contenha carboidratos de alto índice glicêmico. Nayara explica que essa combinação ajuda o corpo a repor rapidamente o glicogênio muscular gasto durante a corrida.

“E com isso, o atleta tem uma recuperação mais eficiente”, ressalta. Torradas com ovo mexido, sanduíche com queijo magro, um copo de achocolatado ou crepioca estão entre as sugestões.

Corrida da Água

Cerca de 2 mil corredores participam neste domingo da Corrida da Água 2019. A competição será disputada nas seguintes categorias, masculino e feminino: Geral, Colaboradores do Literatus, Especial Cadeirante, Especial Visual e Acima de 60 anos.



Serão duas opções de percurso - 5,3km e 10,6km - e a largada da corrida acontecerá na rua Ituxi s/nº, Praça Domingos Russo, no Vieiralves. Os participantes da Corrida da Água irão percorrer a Djalma Batista, Darcy Vargas, Maceió, João Valério e voltarão para a praça. Os vencedores – em primeiro, segundo e terceiro lugares de cada categoria – serão premiados com troféus. Todos os participantes inscritos ganharão medalhas ao completar a prova.

Os atletas inscritos receberão o kit do evento no CEL da avenida Paraíba, nos dias 21, 22 (das 8h às 20h) e 23 de março (das 8h às 12h). Cada kit contém uma bolsa tipo mochila nylon, camiseta poliamida, squeeze plástica, toalha de rosto, uma viseira em microfibra, além do número de identificação, que é pessoal e intransferível, não podendo ser alterado ou rasurado.