Atletas comemoram desempenho na 6a edição da Corrida da Água

Manaus -Cerca de dois mil atletas participaram, na manhã deste domingo (24), da 6a edição da Corrida da Água. Vencedores revelam os desafios do percurso e comemoram o desempenho alcançado na prova. Com duas opções de percurso - 5,3km e 10,6km - os participantes largaram na rua Rio Ituxi, Vieiralves, e percorreram a Djalma Batista, Darcy Vargas, Maceió, João Valério e voltaram para a rua Rio Ituxi.



Para a atleta Sadim Heliana, de 39 anos, as ladeiras foram os maiores desafios do percurso. "Senti dificuldade em partes do trajeto e mesmo assim consegui um bom desempenho", declara a vencedora da categoria geral.

Ela conta que corre há muitos anos, mas faz apenas um ano que começou a participar de competições. "Procuro três vezes na semana treinar com regularidade e melhorar cada vez mais meu desempenho nas provas", diz Sadim.

Vencedor da categoria Acima de 60 anos, no percurso de 10km, o atleta Dejalma Tavares, de 61 anos, participou pela primeira vez da prova e afirma que o segredo é a disciplina e foco nos treinos. "Sou praticante de corrida de rua há mais de 40 anos e todos os dias procuro correr pelo menos 40 minutos", conta.

O evento tem como objetivo comemorar o aniversário de 28 anos do Centro Literatus (Cel) e, ainda, incentivar a mudança de hábitos de saúde e atitudes sustentáveis.

Confira os vencedores da corrida:



Cadeirante 10 km

1° Francisco Barros Pimenta, 00:45:43 segundos

2° Marcos Guimarães, 01:25:16

Deficiente Visual 5km

Masculino

1° Augusto dos Santos Oliveira, 00:56:18

Feminino

1° Josimara Andrade Michiles, 00:25:39

2° Dulcemar Ventura Galvão, 00:46:00

Colaborador Literatus 10km

1° Renata Pereira Izel, 01:18:46

Colaborador Literatus 5km

Masculino



1° Raphael Torres Luis, 00:57:38

Feminino

1° Charlene Araujo Menezes, 00:34:40

Acima de 60 anos 5km

Masculino



1° Abdon Jorge Bicharra, 00:24:57

2° Manuel José Elias, 00:26:40

3° Roberto de Farias, 00:27:10

Feminino

1° Genoveva Vinhote dos Santos, 00:31:23

2° Maria José Rodrigues, 00:38:37

3° Cleonice Parente, 00:39:57

Acima de 60 anos 10km

Masculino

1° Dejalma da Luz Tavares, 00:48:46

2° José Carlos Martins, 00:54:43

3° Sergio Paulo Mesquita, 00:55:43

Feminino

1° Maria da Conceição dos Santos, 01:10:49

2° Maria do Carmo dos Santos, 01:15:24

3° Celia Regina dos Santos, 01:17:51

Geral 10km

Masculino

1° Luis Moura Camelo, 00:39:27

2° Juscelino do Livramento Guedes, 00:39:29

3° Madson Grijo dos Santos, 00:40:31

Feminino

1° Willy Sandra Nascimento e Silva, 00:46:16

2° Maria Cristine dos Anjos, 00:49:02

3° Cristiane Rocha dos Santos, 00:53:40

Geral 5km

Masculino

1° Johander Alberto Perez, 00:17:37

2° Diego Silva de Oliveira, 00:17:59

3° Celio Fernandes Alves, 00:20:17

Feminino

1° Sadim Heliana, 00:26:26

2° Elzivane Bernardes, 00:26:51

3° Ediana da Trindade Gonzaga, 00:29:06

