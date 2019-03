Treinamento personalizado é aposta de academia em Manaus

Atividades físicas e nutricionistas servem para garantir a saúde de quem as pratica | Foto: Divulgação





Manaus – Fazer atividades regulares e manter uma alimentação equilibrada é essencial para cuidar da saúde e, de quebra, manter a boa forma. O praticante dessas atividades tem um leque de opções à disposição, como caminhadas, corridas, musculação, treinos especializados e modalidades esportivas.

Fugir do treinamento óbvio é a aposta da academia Fit/One Hard Training para conquistar seus clientes. Segundo o proprietário, Steferson Pontes, 34, nem todo mundo gosta de musculação ou acaba se enjoando rápido de “puxar o ferro”, por isso, a academia vem apostando em treinamentos personalizados.

"A Fit One é feita para quem não quer puxar só ferro. Você não precisará ficar correndo atrás do instrutor. As atividades são variadas e dinâmicas”, informa Pontes. Ele se refere as diferentes modalidades de treino que a academia oferece.

Um dos mais procurados é o cross training, um tipo de atividade para quem deseja aumentar rapidamente a sua condição física geral através de diferentes exercícios realizados em um tempo determinado.

Outra modalidade oferecida é o treinamento funcional caracterizada pela semelhança do trabalho às situações cotidianas, como agachar, correr e pular, fazendo com quem o realize, pense no movimento que está sendo realizado. Além da tradicional musculação, a academia também possui aulas de defesa pessoal, lutas e ritmos.

Aulão

Academia tem treinamentos personalizados | Foto: Priscila Rosas

Pelo menos uma vez por mês, é realizado um aulão especial com os alunos das duas unidades existentes em Manaus localizadas no bairro Dom Pedro e Chapada. Essa programação é feita na avenida Constantino Nery, 2500, dentro do Bosque Clube, no bairro Chapada, Zona Centro-Sul.



No aulão, os alunos fazem o cross treino junto com a funcional para potencializar resultados. Sempre acompanhados pela equipe da academia.

Leia Mais

Bairro Redenção em Manaus recebe 59ª academia ao ar livre

Mitos e verdades: Como conseguir a sonhada barriga chapada?