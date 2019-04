Aulas de yoga no Mindu custeiam 'bototerapia' com crianças no AM

Manaus - O fisioterapeuta Igor Simões realiza todos os sábados, às 08h, na Praça da Paz do Parque do Mindu, situado na rua Perimental, bairro Parque 10, zona Centro-Sul de Manaus, aulas de yoga gratuitas para a população manauara.



“Somos um grupo colaborativo e aberto com intuito de espalhar conhecimento do estilo de vida yoga na cidade de Manaus. As práticas são gratuitas, contudo recolhemos uma contribuição consciente para projetos de caridade, completamente voluntária”, diz.

A yoga proporciona diversos benefícios e pode ser uma excelente técnica para quem procura qualidade de vida.

Motivação

O especialista conta que a motivação de oferecer as aulas foi a partir das dificuldades de arcar com custos de outra atividade que realiza voluntariamente: a bototerapia.

A bototerapia entrou para lista de atividades desejadas no Amazonas. O fisioterapeuta leva as crianças do Abrigo Moarcy Alves e da Fundação Cecon para uma atividade bastante diferente. A terapia é gratuita, mas é preciso arcar com os custos do flutuante e da lancha para chegar até o local. Por conta disso, Igor Simões diz que a coleta dos donativos é realizada todos os sábados durante as aulas de yoga.

As aulas são realizadas todos os sábados às 08h na Praça da Paz do Parque do Mindu | Foto: Divulgação





“A criança que está com autismo consegue ter um pouco mais de atenção depois da atividade. As crianças deprimidas, como é o caso das crianças com leucemia, perdem apetite, abandonam a escola e perdem um pouco de entusiasmo. A bototerapia proporciona um momento lúdico, uma terapia complementar para ajudar a tirar essas crianças de dentro do consultório. O objetivo é trazê-las para um lugar agradável e ter esse momento de vivacidade com um animal que é da Amazônia”, conta.

A bototerapia entrou para lista de atividades desejadas no Amazonas. | Foto: Divulgação





O fisioterapeuta Igor Simões de Andrade trabalha com a técnica há mais de 13 anos. A atividade é associada ao contato e interação pacífica com "golfinhos" amazônicos. As crianças recebem, ainda, ensinamentos de educação ambiental, como as características e cotidiano dos botos.

"A terapia pode, por exemplo, ajudar uma criança a permitir ter mais contato com as pessoas, ter mais movimento e equilíbrio, melhorar a respiração, dentre muitos outros benefícios”, afirmou Igor.

A bototerapia é uma terapia assistida por golfinhos livres e sem alimentação artificial, interação de baixo impacto, com bolinhas.

A bototerapia é uma terapia assistida por golfinhos livres e sem alimentação artificial, interação de baixo impacto, com bolinhas. | Foto: Divulgação







Segunda edição do Mind experience



Um evento que visa ajudar a custear o projeto de bototerapia é a segunda 'Edição do Mind Experience', que vai ser realizada no Abaré Sup no dia 19 de agosto, às 08h30.

As pessoas poderão participar da prática de Hatha Yoga com ênfase em saúde da coluna (Yoga com Fisioterapeuta) e nos estudos de meditação a partir das posturas psicofísicas (Asanas) do Yoga.

As aulas são realizadas todos os sábados às 08h na Praça da Paz do Parque do Mindu, situado na rua Perimental, bairro Parque 10 | Foto: Divulgação





“Nós abordaremos estudos da teoria das ferramentas herdadas dos antigos mestres Yoga Sutras de Patanjali para aumentar a concentração”.

O evento custa R$ 80 e inclui café da manhã natural, a apostila com teoria da aula para continuar as práticas em casa e a camiseta do evento

Mais informações sobre as aulas de Yoga ou bototerapia ligar para 99142-6764.

