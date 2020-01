Entrar em forma dentro de casa é com o professor Michel Oliveira

Manaus - Desculpas como trânsito ruim e preguiça de sair de casa não funcionam com o treinador Michel Oliveira. O profissional da área de educação física, que atua em Manaus desde 2007, usa o ambiente online para dar aulas de treinamento funcional para pessoas do Brasil inteiro, que preferem o ambiente do lar para se cuidar fisicamente.

A consultoria online é feita por meio se site exclusivo, onde Michel ensina como entrar em forma dentro de casa. O professor mostra que é possível cuidar do físico até na sala de casa. Segundo ele, mesmo num espaço pequeno é possível fazer atividades físicas e entrar em forma. No ambiente online, ele tem hoje clientes do Centro-Oeste e Nordeste do país e conta que o trabalho na web já ajudou uma média de mil pessoas.

"No meu centro de treinamento, trabalho com número limitado de alunos. Vi nas redes sociais uma forma de expandir esse público. Penso nas publicações toda semana. Tudo tem um propósito", diz o profissional da educação física.

Consultoria de treinamento funcional do professor Michel é feita por meio de site exclusivo | Foto: Leonardo Mota

Um dos desafios que Michel está oferecendo neste fim de ano é o "Menos 2 a 8 quilos, até 31 de dezembro", um projeto para iniciar o ano novo com a saúde física em dia. Todos os dias ele lança vídeos de 6 a 12 minutos, com propostas de atividades para que os participantes atinjam a meta estabelecida.

O professor conta que a principal questão não é conscientizar as pessoas sobre a importância de fazer exercício, mas sim acabar com as crenças que estão presentes nas cabeças das pessoas. "Tenho estrutura larga", "minha família sempre foi gorda", são algumas delas, de acordo com Michel.

Outro diferencial é desmistificar a questão de treinar apenas para benefícios estéticos. "Não é treinar para ficar bonito, é treinar para dar funcionalidade para o corpo. É sentar e levantar com segurança, ter um peso ajustável para não sobrecarregar as articulações. Tudo isso pensando em saúde, não em aparência", sustenta.

Por uma mudança de mentalidade dos seus alunos, Michel alia os seus conhecimentos em educação física à formação em coach. "O importante é ter um objetivo claro na sua cabeça. O problema é que a maioria das pessoas não sabem onde querem chegar. As coisas, eu falo, valem para trabalho, para estudo, para todas as áreas da vida. Só posso falar do que eu vivo", observa.

Motivação

Michel diz que a sua maior motivação é mudar a vida das pessoas. Receber o feedback de que a vida dos alunos está melhor, o incentiva a continuar. Uma aluna que o marcou muito passou por uma grande tragédia familiar. Ele conta que a filha dela tirou a própria vida e o que a ajudou a se manter firme na vida foram os treinos funcionais. "É incrível saber que os treinos foram uma válvula de escape para ela", salienta.

Carreira

Aos 33 anos, o esporte sempre foi algo presente em sua vida. Michel foi atleta de voleibol, onde atuava como levantador. Chegou a ser campeão brasileiro na modalidade. Pelo visto, está no sangue a habilidade para a atividade física, pois seu pai também foi jogador de futebol profissional. Mas, quando começou a estudar educação física, não imaginava que pudesse empreender no ramo. "Eu nunca pensei de forma focada em gestão, sempre pensei em fazer o melhor trabalho, oferecer o melhor atendimento"

" Sempre tive uma relação bacana com os meus alunos e procurei me comunicar de forma clara: escutar mais e falar menos. Essa progressão aconteceu por conta das pessoas que estavam ao meu redor " Michel Oliveira, treinador de funcional, sobre como desenvolve o seu trabalho

Um caso de sucesso

Um dos alunos que comprovam a eficácia do trabalho do treinador é Aristheu Junior. Ele chegou a pesar 240 quilos e em dez meses de treino, conseguiu eliminar 50 quilos. "Eu vim pela dor, não conseguia mais trabalhar", relata.

Aristheu Junior que chegou a pesar 240 quilos, já conseguiu eliminar 50 em dez meses de treino com Michel | Foto: Leonardo Mota

Aristheu trabalhava como motorista de aplicativo, mas por conta do peso, não conseguia dirigir. As frustrações também afetaram suas relações familiares. "Uns amigos começaram a me cercar, a me levantar para sair de casa", conta.

Após negar vários convites para se exercitar, Aristheu finalmente cedeu. " Conheci o Michel, expliquei minha situação financeira e emocional. Ele disse que não ia pedir para eu parar de comer, para parar de beber ou sair, só pediu para não faltar os treinos", diz.

Aristheu que chegou a fazer hidroginástica por três meses, não conseguiu perder muito peso. Mas, no primeiro mês de funcional, perdeu 11 quilos. Se antes ele era arredio a exercícios e a boa alimentação, agora sua meta é continuar a perda de peso até atingir o ideal.