Casa Vhida pede doações para crianças com HIV: saiba como ajudar

O espaço é mantido por uma organização não governamental de apoio à criança com HIV | Foto: Divulgação

Manaus - Como prometido durante a palestra do jornalista Roberto Cabrini, em 30 de novembro, a TV Em Tempo realizou nesta quarta-feira a entrega das latas de leite condensado para a Casa Vhida. Cada participante do evento doou uma unidade de leite.

O próprio nome da casa já diz o que é valorizado, a vida. O espaço é mantido por uma organização não governamental de apoio à criança com HIV. Foi fundado em 1999 e hoje atende mais de 1.500 crianças e adolescentes da capital e do interior.

No começo, apenas três crianças eram atendidas. Hoje o espaço se tornou o lar de uma série de pequenos pacientes que nascem sob o preconceito do vírus HIV. A Casa Vhida também funciona como creche e conta com uma infraestrutura especial para atender a turma da primeira infância.

A Casa Vhida disponibiliza o telefone para contato 3656-1250 ou então 99132-3980 para doações. Há ainda a possibilidade de depósito na conta bancária: Caixa Econômica Federal. Agência: 1043, operação 003, Conta Corrente 3128-5.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Papai Noel dos Correios entrega presentes a crianças de Manaus

Durante a gravidez, descobri que meu marido havia me passado Aids

Casa Vhida em Manaus acolhe crianças portadoras de HIV