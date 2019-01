Fundação Hemoam convoca público para doação de sangue

Para doar sangue é necessário estar com boa saúde e bem alimentado, com idade entre 18 e 69 anos e peso a partir de 50 quilos | Foto: Divulgação

Manaus - Com estoque crítico de bolsas de sangue, a Fundação Hospitalar de Hematologia e Hemoterapia do Amazonas (Hemoam), órgão vinculado à Secretaria de Saúde do Estado (Susam), convoca os doadores de todos os tipos sanguíneos para comparecerem ao hemocentro a fim de garantir o provimento de sangue para todo Estado.

O período pós-festas, férias e chuvas estão afastando drasticamente os doadores voluntários.

Para doar sangue é necessário estar com boa saúde e bem alimentado, com idade entre 18 e 69 anos e peso a partir de 50 quilos, além de estar munido de documento de identidade com foto.

O horário de funcionamento do Hemoam é de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona centro-sul

A coleta dura entre cinco e dez minutos e todo o processo, desde a entrada até a saída da unidade, é de apenas uma hora.

O horário de funcionamento do Hemoam é de segunda a sábado, das 7h às 18h, na avenida Constantino Nery, 4.397, Chapada, zona centro-sul. Já na Maternidade Ana Braga, na Alameda Cosme Ferreira, 3.958, São José, zona leste, o posto de coleta funciona de segunda a sexta, das 8h às 13h. Mais informações através do telefone (92) 3655-0100.

