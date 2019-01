Unhas artificiais, em gel ou acrílicas, trazem riscos?

Unhas em gel são tendência | Foto: Divulgação

Manaus - Unhas bonitas e bem cuidadas são sinônimos de higiene e saúde. Sempre em evidências, é natural que as manicures e especialistas inovem em serviços desse tipo para garantir que as unhas estejam mais belas e arrumadas.



Sendo assim, unhas em gel, porcelana e fibras de vidro ficam em alta, principalmente em épocas festivas (festas de fim de ano e confraternizações) e de férias, como janeiro. Porém, é preciso ter cuidado ao colocar essas unhas.

A nutricionista Albertiza Cavalcante, de 39 anos, começou a usar unhas em gel em 2014 porque as suas estavam fracas e quebradiças.

"As minhas unhas cresciam, mas sempre quebravam. Nunca conseguia ficar com todas grandes", conta ela que tinha essa dificuldade por conta dos serviços domésticos.

Albertiza costuma cuidar muito bem de suas unhas para não ter problemas | Foto: Divulgação

Para evitar problemas com a utilização das técnicas, ela faz as manutenções em dia e uma vez por ano tira as unhas em gel.

"Fico um mês sem fazer o procedimento para deixar as unhas livres", informa. Para ter unhas boas e bonitas ela indica que as interessadas procurem um local bom, bem conceituado no mercado de beleza e que tenha profissionais qualificados e produtos de qualidade.

Quem mais faz as unhas artificiais?

A manicure Ana Cristina Carioca trabalha no segmento de manicure há 18 anos. Já com as técnicas de unhas em gel e unhas de fibra de vidro, ela passou a atuar há seis anos. De acordo com a profissional, as clientes que mais pedem esse tipo de serviço são aquelas que roem unhas ou as que querem mantê-las em um bom tamanho.

"O que mais elas reclamam é que as unhas não crescem e quebram com muita facilidade. Tenho muitas clientes em que a queratina das unhas é bem deficiente, deixando as unhas moles", fala.

Ana faz um alerta especial as clientes que roem unhas. O fortalecimento das unhas é fundamental e o procedimento das unhas artificiais, segundo ela, não resolve o problema.

"Quando elas colocam unhas em gel ou a de fibra não significa que as unhas delas vão ficar fortes. É necessário proteger para não quebrar e as unhas delas irão crescer mais fortes", explica.

Para manter a saúde das unhas em dia, a profissional ainda indica que se faça a manutenção no tempo apropriado, que corresponde ao período de 15 a 20 dias.

Tenho fungos nas unhas, eu posso colocar as unhas artificiais?

As pessoas que têm unhas com fungos não podem colocar unhas artificiais. Para isso, ela indica que procurem um dermatologista.

"Falo de algum remédio caseiro, mas sempre aconselho a buscar ajuda profissional", indica.

Ana Cristina costuma movimentar suas redes sociais com serviços oferecidos por ela | Foto: Reprodução

Blindagem

Para quem possui as unhas grandes, Ana indica apenas o procedimento de blindagem em gel ou de fibra de vidro.

"Para quem tem dificuldade em que as unhas cresçam, eu indico as unhas de fibra de vidro", fala.



Ela chega a atender entre 6 e 7 clientes por dia para fazer o alongamento e o preço depende do serviço que é feito.

Se sua unha não cresce, o certo é procurar um dermatologista

A dermatologista Montaha Jasserand explica que se a unha não cresce ou quebra muito, algo está errado.

"O certo é identificar o que está acontecendo, mas com um especialista. Temos que saber se é alguma causa física ou falta de cálcio", explica. Falta de vitaminas, cálcio e fungos figuram como causadores de problemas nas unhas.

O tratamento é indicado antes de qualquer serviço que a paciente possa querer. "Se a pessoa resolver fazer as unhas artificiais com a unha assim, o material vai abafar e piorar o caso", frisa. Segundo ela, não se pode fugir de uma causa e colocar outra no lugar.

"Hoje existem várias coisas para o tratamento das unhas, como o esmalte para fortalecimento, sem uso de formol e com vitamina D, A e B", fala.

Mas para quem rói unha, colocar unhas em gel pode ser a solução. "Roer a unha é recorrente em quem sofre de ansiedade", fala.



Outro problema que a doutora frisa é com o possível desgaste causado pelo lixamento em cima da unha. "Isso desgasta a unha, além do material químico usado", explica.

A dermatologista Sandra Romero alerta que ao utilizar a unha em gel você compromete a hidratação da unha e, consequentemente, elas ficam mais ressecadas e fragilizadas.

"Pode usar por um curto período, mas o que acontece é que muitas pessoas usam por meses a fio e sem examinar a unha", alerta.



Dermatalogista indica primeiro verificar causa do problema de quebra das unhas | Foto: Reprodução

Outra situação que a profissional vê como alarmante é o lixamento da superfície da unha, deixando-a mais fina. A alergia ao "acrigel" (produto usado no procedimento) também é um risco a se correr quando se põe essas unhas, alerta Sandra Romero.

"As vezes, fica vermelho na borda da unha, dá coceira e até inflama. É um grande risco. Para evitar situações assim, a pessoa deve examinar o estado de suas unhas para ver se está saudável e se não há deslocamento. Essa não é a melhor forma de se tratar unhas frágeis. Funciona como uma maquiagem temporária", explica.

Para quem não abre mão de estar com as unhas em dia, a dermatologista indica o procedimento de unhas artificiais por um curto período de tempo e que o serviço de retirada delas seja feito com a manicure indicada.

Pauta e edição: Bruna Souza

