Queimou demais ao sol? Confira dicas do que fazer para resolver

Manaus - É verão! E como já é do conhecimento de todos, Manaus é uma das cidades mais quentes do país, fazendo com que o calor aumente ainda mais na estação quente. E para você curtir o verão com sabedoria, sem relaxar com a saúde, o EM TEMPO separou algumas dicas de cuidados com a pele.

De acordo com a dermatologista Aline Grana, de 29 anos, é importante manter a hidratação do corpo, bebendo bastante líquido.

"O corpo se desidrata mais rápido no verão, porque o corpo sua mais e perde ainda mais água. Sucos mais líquidos, como o de melancia ou o de maracujá, são os ideais, além de água de coco. Não costumamos recomendar os sucos mais densos, como cupuaçu, justamente por conta da densidade, e sim os que sejam menos, como maracujá ou laranja", diz a médica.

O suco de maracujá é um dos indicados para manter a hidratação durante o verão | Foto: Reprodução

Proteção



Outro cuidado a ser tomado, de acordo com a médica, é o uso do filtro solar fator 30 ou maior, justamente para quem se expõe ao sol durante o dia inteiro.

"É bom que as pessoas não esqueçam que o filtro solar precisa ser reaplicado periodicamente durante o dia. Há um erro em pensar que só é passar de manhã que fica tudo tranquilo, quando não é assim. O filtro precisa ser reaplicado constantemente para que a proteção seja eficaz", diz Aline.

De acordo com a dermatologista, o filtro solar deve ser fator 30 ou maior que este, para quem se expõe ao sol durante o dia inteiro | Foto: Reprodução

A dermatologista ainda ressalta que uma alternativa para quem trabalha durante o dia inteiro é o uso de acessórios que já tenham filtro solar.

"Já existem camisas, por exemplo, com filtro solar fator 50, e que realmente protegem o corpo, além de sombrinhas com filtro solar 50. O importante, acima de tudo, é usar roupas que protejam o corpo, além do filtro solar", afirma.



Queimaduras

Para evitar queimaduras na pele, além de usar filtro solar, as pessoas não devem ficar ao sol no horário entre 10h e 16h. Entretanto, para quem já se queimou, Aline Grana indica o uso de um hidratante na pele, principalmente na região afetada.

Para os casos em que já há queimadura, é recomendado o uso de um hidratante. A depender a extensão e gravidade da queimadura, o recomendado é procurar um médico | Foto: Reprodução

"O hidratante costuma aliviar a queimadura, mas sempre vai depender da extensão da queimadura, isto é, o quanto ela já se espalhou pelo corpo. É importante lembrar que nem toda queimadura é igual, e se for uma queimadura muito severa, o mais recomendado é que o paciente procure um médico o quanto antes. Assim, ele vai poder receber o tratamento adequado", completa.

