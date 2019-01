Queridinho dos famosos, 'desinchá' ajuda mesmo a emagrecer?

Nutricionista alerta que chás são apenas paliativos no processo de emagrecimento | Foto: Janilton Falcão

Famosos têm aparecido nas redes sociais falando do "desinchá", infusão que leva chá-verde, carqueja, mate-verde, hortelã, gengibre, guaraná, sálvia e alecrim. De acordo com as recomendações na internet, seria adequado para pessoas que exageram nas comidas, em ocasiões de festas. Como a bebida possui compostos desintoxicantes e diuréticos, ajudaria na retenção de líquidos e, consequentemente, no emagrecimento.



A nutricionista Raphaela Cabral, de Manaus, alerta que os chás são apenas paliativos no processo de emagrecimento. "É bom deixar claro que os chás sozinhos não emagrecem. Na verdade a maioria ajuda na digestão ou retenção de líquidos. O que realmente funciona é uma dieta balanceada, acompanhada de exercícios físicos". Para a especialista, nesses casos, o chá acaba auxiliando no processo de emagrecimento, mas não faz milagre sozinho.

Nutricionita Raphaela Cabral | Foto: Reprodução

Raphaela completa que é preciso ter cuidado com a ingestão de chás. "Muitos deles, quando consumidos em excesso, acabam sendo nocivos à saúde. E sempre bom antes de fazer uso de qualquer chá para fins de perda de peso ou retenção hídrica, pedir orientação para um nutricionista", finaliza.



