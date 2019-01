Bebê de 17 dias contrai herpes após beijo de visita e mãe alerta

A recomendação médica é de que recém nascidos não tenham contatos com outras pessoas que não sejam a mãe, pelo menos nos 30 primeiros dias de vida do bebê | Foto: Arquivo Pessoal





A mãe e manicure Rafaela Moreira está alertando outros pais após seu bebê Gustavo ter passado por uma situação difícil. Com apenas 17 dias de vida, o pequeno contraiu herpes após ter sido beijado por uma visita.

De acordo com Rafaela, as marcas no rosto de seu filho apareceram de repente. “Não teve sintoma nenhum no caso do Gustavo, ele não teve nada, simplesmente ele amanheceu com o rostinho daquele jeito, foi do dia para noite!”, contou Rafaela.

Ela então levou seu filho rapidamente para o Hospital Municipal M’Boi Mirim em São Paulo. No local, foi diagnosticado que o bebê havia contraído herpes.

“Quando o Gustavo nasceu eu fui para casa e em casa tive várias visitas seguidas, familiares, amigos, não tem como dizer de quem foi que pegou, não dá pra acusar ninguém”, afirmou Rafaela.

Bebê Gustavo durante o tratamento | Foto: Arquivo Pessoal





O pequeno precisou ficar 10 dias internado no hospital. “Ele só não ficou internado na UTI porque ele não teve febre, parece que foi coisa de Deus. Ele fez vários exames de sangue, a minha sorte foi que ele não teve febre”, disse Rafaela.

Após receber alta do hospital, o pequeno ainda precisou continuar com o tratamento para que a herpes não voltasse. “Quando ele saiu do hospital fomos encaminhados para o dermatologista que passou um hidratante e um creme para o rosto para controlar e evitar que a herpes volte”.

Bebê Gustavo completamente curado da herpes após o tratamento | Foto: Arquivo Pessoal





Atualmente, Gustavo é um bebê saudável de quatro meses. “Graças a Deus, ele não teve mais nada”, contou Rafaela.

*A divulgação da foto do bebê foi autorizada pela mãe da criança para alertar sobre o perigo de contaminação.

