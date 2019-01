Vídeo: Estresse em excesso pode levar ao surgimento de doenças graves

O Brasil é o segundo país com maior número de casos de pessoas estressadas devido ao ambiente de trabalho | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - O estresse é uma resposta do corpo aos estímulos que provocam excitação emocional extrema. Quando isso acontece, há a liberação de uma substância química que provoca alterações fisiológicas extremas.

São muitos os sinais iniciais de estresse: indisposição, irritabilidade, ansiedade, desequilíbrio emocional. Porém, muitas pessoas só se dão conta do problema quando começam a surgir algumas doenças, isso porque, quando se está estressado, não é possível julgar as situações com clareza.

O Brasil é o segundo país com maior número de casos de pessoas estressadas devido ao ambiente de trabalho e a má alimentação, que também influencia no surgimento dos sintomas.

Muitas pessoas usam métodos e técnicas consagradas para evitar o problema e garantir uma vida mais saudável.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo:

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

