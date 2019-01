Está ansioso? Veja os efeitos da ansiedade para o coração

Assim como a ansiedade, há outros tipos de desordens mentais. A síndrome do pânico, a depressão são problemas igualmente sérios e cada vez mais comuns | Foto: Reprodução

Inquietação quase constante, preocupação, angústia, falta de sossego, mal estar e tensão...muita tensão! É assim que a ansiedade se apresenta para milhões de brasileiros colocando o país como o campeão mundial do transtorno de ansiedade.

Segundo a Organização Mundial de Saúde, quase 10% da população brasileira convive com a doença, seguido do Paraguai com 7,5%. Em todo mundo, o diagnóstico alcança mais de 250 milhões de pessoas.

A ansiedade acontece quando o individuo se prepara para reagir a um risco mesmo quando este não seja claro, determinando essa reação como seu comportamento – padrão e não eventual.

Com base nesse perfil, no período de janeiro a setembro do ano passado, o INSS concedeu 12% a mais de licenças do que em 2017 para o tratamento de doenças mentais.

Assim como a ansiedade, há outros tipos de desordens mentais. A síndrome do pânico, a depressão são problemas igualmente sérios e cada vez mais comuns.

Além dos sintomas intrínsecos ao quadro, elas (as desordens mentais) se agravam ainda mais quando associadas aos fatores de risco causadores de doenças cardiovasculares.

Pessoas com Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) apresentam um risco 30% maior de terem uma doença cardiovascular.

A sensação do coração acelerado, disparando leva o cardiologista a pedir uma avaliação aprofundada especialmente quando há histórico na família do paciente.

Outra condição apresentada pela ansiedade é a dificuldade para dormir, a insônia. A demora pra dormir, acordar com frequência durante uma noite de sono, ou despertar antes do tempo adequado geram o risco da hipertensão.

Dormir menos que 5 horas por dia aumenta em 520% o risco de pressão alta.

Apresentamos aqui doenças que merecem máxima atenção para um tratamento médico especializado, incluindo o coração, pois, independente de histórico familiar, o paciente será submetido a uma avaliação cardíaca básica que consiste em teste ergométrico, eletrocardiograma, ecocardiograma, holter e exames laboratoriais.

