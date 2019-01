Prefeitura realiza ações de estímulo à saúde mental de servidores

São ações de estímulo à saúde mental dos servidores da Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Quase mil atendimentos psicológicos foram realizados pela Junta Médico-Pericial do Município em 2018, número que dobrou em relação a 2017. A estimativa é da Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão (Semad), gestora de recursos humanos da Prefeitura de Manaus, que, por meio da campanha Janeiro Branco, realizou nesta sexta-feira, (18), ações de estímulo à saúde mental dos servidores da Prefeitura de Manaus.

Realizadas às sextas-feiras, as ações fazem parte do Programa de Qualidade de Vida, Saúde e Segurança do Trabalho do Servidor Público Municipal. Segundo o secretário da Semad, Lucas Bandiera, o Programa segue as orientações do prefeito Arthur Virgílio Neto para atingir as metas do Planejamento Estratégico Manaus 2030 no eixo de valorização das pessoas.



“No Janeiro Branco temos uma extensa programação com diversas ações todas as sextas-feiras pensando na qualidade de vida mental do servidor, para que não adoeça e para que tenha um ambiente de trabalho mais produtivo”, destaca Bandiera.

A “Sexta-feira Branca de Qualidade de Vida” desta semana contou com aula de Yoga, ministrada pela instrutora da Fundação Doutor Thomas, Ana Beatrice Torres. Na próxima semana, no dia 24/1, às 10h, na sede da Semad, haverá uma “roda de conversa”, com o tema “Quem cuida da mente cuida da vida”, com a psicóloga Eliane Prohmann, aberta aos servidores municipais.

Fechando a programação, na próxima sexta-feira (25), às 9h30, no auditório da Semad, servidores participarão de aulão de dança com ritmos variados, ministrada pela educadora física Katennen Souza.

*Com informações da assessoria

