Gosta de alisar o cabelo? Veja o bom e o ruim das escovas progressivas

Alisamento de cabelo com produto natural orgânico é o procedimento mais indicado para manter a saúde dos cabelos | Foto: Ione Moreno





Manaus - Os alisamentos se popularizaram com o decorrer dos anos. Tanto mulheres, quanto os homens se renderam as diversas técnicas para "domar as madeixas". Com diversos nomes, como: progressiva, definitiva, escova inteligente, relaxamento e outros, as técnicas garantem alisar o cabelo ao gosto do cliente. As dúvidas da maioria das pessoas são referentes a diferença entre os procedimentos e quais deles prejudicam a saúde dos fios e do couro cabeludo.

Os alisamentos de cabelo só são seguros para a saúde quando não contêm formol na sua composição, como a escova progressiva sem formol, o alisamento a laser, lifting hair ou escova de argila, por exemplo. Esses alisamentos são identificados pela Anvisa como alisamentos éticos e não contêm a tal substância formol, que pode causar queimaduras, queda de cabelo e até mesmo câncer a longo dos anos.

Veja o resultado do alisamento orgânico com produto natural sem formal | Foto: Reprodução





Em 2011, a Anvisa estabeleceu que o máximo de formol presente na composição de cosméticos é de 0,2%. Para a dermatologista Patricia Akel, quase todos os procedimentos são prejudiciais à saúde pois contém formol.

“Quase 100% desses produtos têm formol, mesmo que o produto não esteja descrito no rótulo. O cliente tem que se atentar ao formol na composição do produto. No momento em que cabelo é aquecido com a chapinha há uma transformação na substância final que é o formol”, explica Akel.

Para a especialista, são notáveis o brilho e o formato liso, mas o cliente deve saber dos riscos após o procedimento. A hidratação após o alisamento é essencial.

“Ele altera a fibra do cabelo e o indivíduo está sujeito a danos durante algum tempo, por isso tem que hidratar. Muitas vezes o cabelo fica com um teor de oleosidade dobrado, porque esse produto é como se fizesse o encapamento da fibra impedindo a liberação do material sebáceo do couro cabeludo”, diz.

Escola de Argila: os benefícios

Um dos resultados da Escova de Argila, alisa sem destruir os fios | Foto: Ione Moreno

Segundo o cabeleireiro do Camarim Ele e Ela, Junior Hair, o melhor procedimento para quem buscar um cabelo saudável e liso é a escova de argila. Este alisamento não possui formol e está sendo bastante requisitado no estabelecimento dele.

“A sensação do momento são as novas gerações de progressivas, conhecidas como orgânicas. Mas vale ressaltar que nem todo cabeleireiro sabe trabalhar com elas. A 'Escova de Argila', que é o procedimento que eu mais trabalho, é totalmente orgânica. Alguns perguntam como o cabelo alisa se não tem formol e eu respondo que o principal ativo, a argila (ação tensora), em união entre dois ácidos fundamentais, o hialurônico (alto poder de penetração no fio) e o lático (super hidratante), promovem um alisamento de até 100% em qualquer tipo de cabelo”, explica Junior.

As pessoas precisam analisar e ter alguns cuidados antes de realizar o alisamento | Foto: Ione Moreno







Conforme o cabeleireiro, o produto não possui cheiro, não arde os olhos e é compatível com todos outros tipos de químicas e cabelos. O procedimento também pode ser feito inclusive em lactantes, gestantes e crianças a partir de 12 anos. Proporciona brilho e maciez, tem eficácia e maior durabilidade. Pessoas que possuem cabelos tingidos e quebradiços também optam pela "Escova de Argila" devido ao teor de nutrição.

Quem se deu bem com o procedimento

Equipe do Camarim Ele e Ela realiza a escova de Argila | Foto: Ione Moreno

A gerente administrativa Diana Kivia conta que era insatisfeita com seu cabelo, pois os cachos não eram definidos, eram ondulados. Fez a progressiva, portier e permanente, mas ficava incomodada após os procedimentos.

“Eu fazia os outros procedimentos e tinha que ficar três dias ou mais sem lavar meu cabelo. Ficava aquele cheiro forte do produto que bastava entrar em um ambiente fechado e as pessoas já sentiam o odor e imediatamente já diziam que eu tinha alisado o cabelo”, conta.

Diana começou a fazer a escova de argila e se deu bem. “Com a escova de argila é diferente. Eu já saio com o meu cabelo lavado, seco, cheiroso, super liso e sem nenhuma frizz”.

Cuidados necessários ante de alisar o cabelo



O cliente deve olhar a fórmula do produto para ver se contém formol | Foto: Ione Moreno





Os cuidados com os cabelos, de acordo com o especialista, começam antes de fazer qualquer procedimento. O interessado no alisamento deve fazer um pré-tratamento, que pode ser feito em casa, além de hidratação e nutrição para que o cabelo receba bem a química.



Os cuidados após os procedimentos são: usar shampoo apropriado (Pós química) que vai ajudar a manter por mais tempo as progressivas. A pessoa deve evitar muito banho de piscina, pois o cloro retira mais rápido o produto, assim como lavar constantemente.

Outro resultado da escova de argila | Foto: Reprodução

Junior Hair orienta ainda que sempre que lavar os cabelos, a pessoa deve secá-los com o secador, mas sem escovar. Isso porque um dos componentes termoativos da química, a cada secagem, ativa o produto no cabelo e prolonga a duração.

Veja vídeo:

Confira quais os procedimentos para a Escova de Argila | Autor: Ione Moreno

Pauta e edição: Bruna Souza

