Síndrome do Intestino Irritável tem cura? Veja quais são os sintomas

Manaus - Diarreia inesperada ou constipação (alteração do trânsito intestinal), somados a dores abdominais e cólicas são os sintomas mais comuns da chamada "Síndrome do Intestino Irritável" (SII). Esta é uma das condições que afeta o sistema gastrointestinal. Pelo menos 10 a 15% das pessoas no mundo sofrem com este tipo de problema. Especialistas orientam como evitar e aliviar os sintomas.

Mais comum entre mulheres de 30 a 40 anos, a doença crônica ainda tem origens misteriosas, mas especialistas afirmam que uma das principais causas pode ser o emocional, em junção com outros fatores.

“A SII é uma patologia crônica funcional que acomete o intestino, caracterizada por dor abdominal e alterações do hábito intestinal (constipação ou diarreia). Não se sabe a causa da doença, mas pode estar relacionada a hipersensibilidade visceral, pós infeções intestinais ou após eventos de grande estresse”, explica o vice-presidente da Sociedade Amazonense de Gastroenterologia e gastroenterologista da Susam, Leonardo Soares.

O intestino é como um segundo cérebro e conta com mediadores e um sistema nervoso próprio. Além disso, a região do hipotálamo, no cérebro, é responsável, entre suas funções, pelo impulso de emoções e tem ligação direta com o sistema nervoso autônomo simpático e parassimpático, cujo principal nervo atua no tubo digestivo. É ele quem estimula a secreção de enzimas, ácidos e fatores digestivos, administrando toda a movimentação do intestino.

Alimentos indicados para consumir

A nutricionista Elizangela Mota indica os alimentos necessários para consumir e evitar a síndrome. Ela orienta ainda que é importante aliviar a tensão, o estresse, a pressão e tratar a ansiedade.

“É importante ingerir o chá de camomila, hipericão e suco de maracujá. Além disso, investir em atividades físicas que proporcionem o relaxamento, como yoga, pilates e caminhada, também ajudam bastante. A alimentação correta é uma rotina que tem que acontecer sempre para prevenir ou adiar as crises”, diz.

Alimentos muito estimulantes devem ser evitados: como café, chocolate e chá preto. E também os alimentos gordurosos e agressivos que precisam do intestino para concluir a digestão.

Segundo a nutricionista, o paciente precisa fazer testes para saber quais alimentos estão prejudicando o intestino.

“Retirar ou diminuir sorvetes, alimentos açucarados, bebidas alcoólicas, comidas condimentadas e apimentadas pode ajudar a pessoa a reconhecer onde está o problema. Ela também deve consumir fibras para ter um bolo fecal adequado”

A nutricionista não indica o uso de laxante, pois pode agredir o intestino. Frutas como mamão e melão podem substituir o medicamento e melhorar a atividade intestinal.

A pedagoga Lucineide Fernandes, de 40 anos, conta que sofre com a síndrome há um ano. Ela percebeu que algo estava errado quando começou a sentir constantes dores abdominais, diarreia e sensação de inchaço.

“Fiz todos os exames necessários e foi detectado esta síndrome. A confirmação foi certa quando o médico atrelou os meus problemas com constantes crises de estresse. Isso ocorreu a partir de uma separação que sofri naquele ano”, diz.

Hoje, Lucineide, cumpre uma severa dieta acompanhada pelo gastroenterologista e nutricionista. Por conta disso, fazem quatro meses que não sofreu mais com nenhum dos sintomas.

Saiba Mais sobre os sintomas

Dor abdominal ou cólicas frequentes

Sensação de barriga inchada

Produção exagerada de gases intestinais

Períodos de diarreia, intercalados com prisão de ventre

Aumento do número de evacuações por dia

Fezes com secreção gelatinosa





