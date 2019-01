Faixa Liberada da Ponta Negra tem esquenta para Carnaval na quarta

As aulas do Fórmula Outdoor acontecem há 3 anos, sempre na última quarta-feira de cada mês | Foto: Divulgação

Manaus - Acontece nesta quarta-feira (30), a primeira edição do ano do projeto Fórmula Outdoor, que oferece aulas gratuitas de funcional, dança e corrida, na Faixa Liberada da Ponta Negra. A programação será das 19h às 21h.

Na aula de dança, o instrutor Andrew Rogger adianta que o público vai aprender algumas das coreografias que serão sucesso nas bandas de Carnaval deste ano. “Vamos fazer um ‘esquenta’ para o Carnaval com as músicas que vão bombar nas festas”, disse. A aula de funcional é realizada na área da praia e a de dança no calçadão da Ponta Negra, próximo à praça de alimentação. O ponto de encontro do grupo de corrida também é no calçadão.

As aulas do Fórmula Outdoor acontecem há três anos, sempre na última quarta-feira de cada mês. O projeto e os instrutores são da Fórmula Academia, que funciona no Shopping Ponta Negra. O objetivo é incentivar a população a praticar exercícios físicos e buscar maior qualidade de vida.

Projeto Carnaval

Os participantes do “Projeto Carnaval 2019” promovido pela Fórmula Academia e o CrossFit Ponta Negra estarão participando das atividades da Faixa Liberada.

O “Projeto Carnaval” iniciou no último sábado (26). Durante 30 dias, os foliões são estimulados a se preparar para a maratona das festas carnavalescas, estabelecendo metas para a mudança corporal - aumentar a massa magra, ganhar músculos ou emagrecer -, alcançando-as por meio de treinamentos adequados e acompanhamento nutricional.

As pessoas que já praticam algum exercício, o desafio é se comprometer a incluir na rotina de atividades uma modalidade a mais, além daquela que já está acostumado. Por exemplo, quem faz musculação deve adicionar uma aula de bike, running ou luta. Para os que estão iniciando uma atividade física, a ideia é que façam aulas pelo menos cinco vezes por semana.

