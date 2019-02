Fevereiro laranja alerta sobre a leucemia

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que em 2018 a leucemia teve cerca de 10.800 novos casos | Foto: Divulgação

A campanha Fevereiro Laranja alerta para o combate à leucemia, tipo de câncer que afeta os glóbulos brancos do sangue, conhecidos como leucócitos. A doença, geralmente de origem desconhecida, começa quando algumas dessas células sofrem mutações e começam a se reproduzir de maneira descontrolada, substituindo as células sanguíneas normais.

A detecção pode ser feita por meio de exames clínicos, laboratoriais ou radiológicos e também pelo exame do fundo de olho.

"Muito além de investigar doenças que comprometem a visão, o exame oftalmológico de rotina revela mais do que as pessoas imaginam. Por meio do exame ocular é possível avaliar as artérias, veias, nervos e identificar diversas doenças sistêmicas, como diabetes, hipertensão arterial, anemia e outros tipos de patologias, como câncer e leucemia. Não é um exame de alta complexidade, mas é muito útil. Diante da suspeita de leucemia, por exemplo, o paciente deverá ser encaminhado para avaliação médica específica", explica o médico Victor Saques, médico do Hospital Oftalmológico de Brasília (HOB), empresa do Grupo Opty.

O oftalmologista alerta que o exame de fundo do olho pode ser realizado regularmente em todas as idades, inclusive nos recém-nascidos. O procedimento é feito de duas formas: sem dilatação pupilar, na qual apenas a parte central da retina é visualizada; ou com dilatação, de forma que é possível observar até as áreas periféricas da retina.

"É recomendável que esse exame seja feito anualmente. Porém, pessoas que possuem alto grau de miopia, diabetes, hipertensão arterial, história familiar de doenças oftalmológicas, como o glaucoma - que usam medicações que podem afetar os olhos, como hidroxicloroquina -, precisam visitar o oftalmologista com maior periodicidade, já que quanto mais cedo uma patologia for diagnosticada, mais eficaz será o tratamento e a possibilidade de reversão da doença", orienta Saques.

Dados do Instituto Nacional do Câncer (INCA) apontam que em 2018 a leucemia teve cerca de 10.800 novos casos . Os sintomas incluem anemia, palidez, sonolência, fadiga, palpitação, manchas roxas na pele ou pontos vermelhos, bem como gânglios linfáticos inchados, perda de peso, febre e dores nas articulações e ossos.

