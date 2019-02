Você tem rinite? Veja como diminuir riscos de crises

A rinite causa uma grande queda na qualidade de vida, prejudicando sobremaneira as funções profissionais ou escolares | Foto: Divulgação

Muito frequente em crianças, a rinite alérgica atinge cerca de 30% a 35% da população. Trata-se de uma inflamação crônica da mucosa nasal, caracterizada clinicamente por espirros continuados, coriza e obstrução nasal.

A rinite causa uma grande queda na qualidade de vida, prejudicando sobremaneira as funções profissionais ou escolares. O bom funcionamento do nariz é importante, pois ele é responsável pelo o transporte de ar, filtração, umedecimento, aquecimento do ar e olfato.

O médico Fábio Morato Castro, especialista em Alergia, Imunologia e diretor da Clínica Croce responde a algumas dúvidas sobre rinite:

1 - Quais são os principais alérgenos dentro de casa

Nos lares brasileiros são os ácaros, animais domésticos (quando a pessoa já é alérgica), fungos, restos de insetos (como baratas) e polens que estão presentes em algumas regiões do Brasil.

2 - O que pode desencadear uma crise de rinite?

Existem os fatores específicos (alérgenos) e inespecíficos (irritantes) como, por exemplo, poluição, produtos de limpeza, perfumes, cigarro, mudanças climáticas etc.

3 - Quais são as dicas para se ter um ambiente livre de ácaros?

De 70% a 80% dos casos são os ácaros os responsáveis pelas crises de rinite, por isso a importância de alguns cuidados no ambiente:

Deixe entrar sol nos cômodos;Limpeza frequente com aspiradores com filtro de água;Capas protetoras de travesseiro e colchão;Manter os animais domésticos fora de casa e, principalmente, do quarto;Combater fungos.

4 - Qual o tratamento mais eficiente contra a rinite?

O tratamento é baseado em três pilares: controle ambiental; medicamentoso (anti-inflamatório e sintomático); e imunoterapia alérgeno-específica (dessensibilização). Um tratamento adequado é fundamental para o controle do sintomas e melhora da qualidade de vida.

