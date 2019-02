Legume, verdura ou fruta? Conheça 10 benefícios do tomate

Tomates tem licopeno, um antioxidante que ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelo sol tornando a pele menos sensível aos danos da luz ultravioleta | Foto: Divulgação

Considerado por muitos um legume, o tomate é, na verdade, uma fruta. E uma das mais nutritivas a compor a nossa mesa. Abaixo, a nutricionista Bianca Naves lista dez benefícios do tomate, já reconhecido por ser um alimento rico em licopeno e vitaminas do complexo A, complexo B e minerais importantes, como o fósforo, o potássio, além de ácido fólico, cálcio e frutose.

“Vale lembrar que, quando mais maduro, maior a concentração desses nutrientes”, afirma Bianca.

10 principais propriedades do tomate

Proteção Solar

Tomates tem licopeno, um antioxidante que ajuda a proteger a pele contra os danos causados pelo sol tornando a pele menos sensível aos danos da luz ultravioleta, uma das principais causas de linhas finas e rugas no rosto.

Pele sempre saudável

O consumo regular de tomates ajudará no aspecto da sua pele, já que ajuda a minimizar poros dilatados, curar a acne e erupções cutâneas ou tratar pequenas queimaduras.

Melhora a visão

Com uma alta quantidade de vitaminas A e C, nossa visão também é muito beneficiada com o consumo deste fruto. O tomate também pode reduzir o risco de desenvolver cataratas.

Saúde dos ossos

Devido à presença de vitamina K e cálcio, que ajudam a fortalecer e reparar os ossos. O licopeno é antioxidante e ajuda a melhorar a massa óssea, que é uma ótima maneira de combater a osteoporose.

Reduz problemas capilares

A acidez e vitaminas do tomate ajudam no equilíbrio dos níveis de pH no seu cabelo, além de fortalecer, proporciona brilho para fios opacos, danificados e sem vida.

Ajuda a reduzir níveis de açúcar no sangue

É fonte do mineral cromo, que pode ajudar os diabéticos a regular os níveis de açúcar no sangue. Além disso, por ser um alimento de baixa caloria, se torna um aliado para às pessoas que estão tentando perder peso.

Previne câncer

Um estudo publicado no Jornal do Instituto Nacional do câncer sugere que comer mais tomates reduz o risco da doença em órgãos como: próstata, pulmão, estômago, entre outros.

Melhora as noites de sono

De acordo com um estudo da Universidade da Pensilvânia, aqueles que consomem mais licopeno dormem melhor em comparação com pessoas que não o fazem.

Reduz a pressão arterial

O licopeno, Vitamina C e outros antioxidantes são os principais encontrado no tomate e são conhecidos por melhorar a saúde cardiovascular. Outro fator importante é que o tomate é rico em potássio, ajudando assim a baixar a pressão arterial.

Reduz a dor crônica

Devido à presença de agentes anti-inflamatórios como bioflavonoides e carotenoides, tomates podem reduzir dores crônicas. O consumo do fruto ajuda a reduzir a inflamação e ainda traz alívio da dor.

Considerado, equivocadamente, por muitos um legume, o tomate é uma fruta originada das Américas, que conseguiu conquistar o mundo inteiro pelo seu sabor e benefícios à saúde.

O tomate, hoje é considerado um dos alimentos mais nutritivos da nossa mesa e dentre suas principais propriedades podemos destacar: o licopeno, vitaminas A e C, vitaminas do complexo B, e minerais (como potássio, fósforo e magnésio).

Curiosidades do tomate

Fruta, legume ou verdura?

Muitos acham que o tomate é um legume por fazer parte da salada, mas ele é uma hortaliça do tipo fruta, mesmo sem o sabor doce

É muito nutritivo

O tomate típico (de coloração vermelha) é rico em ácido ascórbico (vitamina C). Também fornece pró-vitamina A (em pequenas concentrações). É uma boa fonte de vitaminas do complexo B e dos minerais cálcio e potássio.

Pode evitar alguns tipos de câncer

Por ser rico em licopeno (que confere a cor vermelha típica dos frutos), o tomate tem propriedades que evitam o desenvolvimento de diversos tipos de câncer de próstata, ovário e na redução de doenças cardiovasculares.

Teve origem nas Américas

Apesar de ser popular na Itália, o tomate não é obrigatório da Europa, e sim das Américas. De acordo com o pesquisador da Embrapa, “o tomateiro é nativo da região Andina, englobando o Peru, Norte do Chile, Equador (incluindo as Ilhas Galápagos) ”.

Demorou para chegar à Europa

Apesar da fama dos molhos italianos, o tomate só chegou à Europa no século XVI. E no início, eles não eram comidos, mas usados como decoração nas mesas de banquetes. Os italianos foram os primeiros a usar tomate como comida. Por lá, chamaram a fruta de “promo d’oro” (pomo de ouro), que também deu origem ao nome da receita de molho de tomate pomodoro.

O Brasil cultiva quase todas as variedades

A produção brasileira de tomates abrange quase todas as variedades da fruta. “Os tipos mais populares são os tomates caqui (longa-vida ou convencional), tomate Santa Cruz/Santa Clara/Débora, tomate Italiano ou Saladette, tomate mesa rasteiro e tomate industrial, tomate cereja e tomate grape”, conta o pesquisador. “As principais diferenças estão no formato e tamanho dos frutos, e como eles são cultivados (com estacas, todos os grupos) ou rasteiros (tomate mesa rasteiro e tomate industrial) ”.

Existem tomates mais indicados para molhos ou saladas

Na hora de escolher qual tomate comprar, leve em consideração que alguns tipos são melhores para molhos, in natura nas saladas ou outros usos:

Tomate caqui (longa-vida ou convencional): consumo in natura;Tomate Santa Cruz/ Santa Clara/ Débora: consumo in natura e molhos caseiros;Tomate Italiano/Saladette: consumo in natura, molhos caseiros e tomate seco;Tomate mesa rasteiro e tomateiro industrial: consumo in natura, molhos caseiros, extratos, ketchup;Tomates cereja e grape: consumo in natura;

Outros usos

Além das comidas, o tomate também faz suco e drinks como o Bloody Mary, que leva molho inglês, pimenta e vodka.

*Com informações da assessoria

